Salesforce-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie Schulungsvideos schnell

Erstellen Sie mühelos ansprechende Salesforce-Schulungsvideos für das Onboarding Ihres Teams mit KI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Salesforce-Tutorial-Video für neue Salesforce-Nutzer, in dem ein freundlicher KI-Avatar sie durch die grundlegende Navigation führt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, ergänzt durch eine prägnante, klare Stimme, die die Benutzerfreundlichkeit betont, um den Nutzern zu helfen, wesentliche Funktionen schnell zu beherrschen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für HR-Teams, das neue Mitarbeiter in das Salesforce-Ökosystem einführt, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen. Das Video sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer menschlich klingenden Stimme haben, um einen reibungslosen Einstieg in die Salesforce-Schulungsprogramme zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Software-Tutorial-Video für erfahrene Salesforce-Nutzer, das sich auf eine fortgeschrittene Funktion konzentriert. Das Video erfordert einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit reichhaltigen Grafiken, unterstützt von einer selbstbewussten, energischen Stimme, und sollte HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Video für Salesforce-Administratoren und Entwickler zur Kompetenzentwicklung, das einen komplexen Konfigurationsprozess erklärt. Die visuelle Präsentation sollte lehrreich, ruhig und detailliert sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, während eine ruhige, autoritative Stimme über HeyGens Sprachgenerierung präsentiert wird. Dieses Salesforce-Schulungsvideo wird spezifische Plattformfähigkeiten verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Salesforce-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende und effektive Salesforce-Tutorial-Videos, um das Onboarding und die Kompetenzentwicklung Ihres Teams mit leistungsstarken KI-Tools zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihre Eingabeaufforderung
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres detaillierten Salesforce-Tutorial-Skripts oder geben Sie eine Eingabeaufforderung ein. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert dann den ersten Videoinhalt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Verbessern Sie Ihre Salesforce-Schulungsvideos, indem Sie einen professionellen KI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Dies erweckt Ihre Anweisungen mit ansprechender und natürlicher Darstellung zum Leben.
3
Step 3
Anwendung von Branding und Anpassung
Bewahren Sie die Markenidentität, indem Sie HeyGens anpassbare Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren, damit Ihre Salesforce-How-to-Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Salesforce-Tutorial-Video und nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten, damit es für Ihre Schulungsprogramme bereit ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Erklärvideos

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle Videoclips für Salesforce-Tipps, Updates oder Mikro-Learning, ideal zum Teilen auf internen Plattformen oder in sozialen Medien.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Salesforce-Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Salesforce-Tutorial-Video-Maker, mit dem Sie ganz einfach hochwertige Salesforce-Schulungsvideos erstellen können. Sie können Ihr Skript schnell in ansprechende How-to-Videos verwandeln und so Ihre Schulungsprogramme optimieren.

Welche Rolle spielt KI bei der Erstellung von Salesforce-Tutorial-Videos mit HeyGen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI als KI-Video-Agent, um eine schnelle Text-zu-Video-Erstellung für Ihre Salesforce-Tutorials zu ermöglichen. Dies erleichtert die End-to-End-Videoerstellung und ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos aus einfachen Eingaben zu erstellen.

Kann HeyGen das Aussehen und die Gestaltung meiner Salesforce-Onboarding-Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo und Ihre Farben in Ihre Salesforce-Onboarding-Videos integrieren können. Sie können auch verschiedene KI-Avatare und automatische Untertitel verwenden, um Engagement und Professionalität zu steigern.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung allgemeiner Software-Tutorials und Kompetenzentwicklungsinhalte?

Ja, HeyGen ist ein hervorragendes Werkzeug zur Erstellung ansprechender Videos für allgemeine Software-Tutorials und Kompetenzentwicklung. Seine robusten Funktionen, einschließlich einer umfassenden Medienbibliothek, unterstützen eine breite Palette von Lehrinhalten über Salesforce hinaus.

