Vertrieb ankurbeln: Ihr unverzichtbares Vertriebs-Video-Tool

Optimieren Sie Ihr Vertriebs-Outreach und erstellen Sie schneller ansprechende Vertriebs-Videos mit HeyGen's fortschrittlicher Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, energiegeladenes Video für Vertriebsmitarbeiter, das die Kraft personalisierter Videonachrichten in ihrem Outreach veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, mit schnellen Schnitten und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGen's "AI-Avatare" individuell angepasst werden können, um einzigartige Botschaften zu übermitteln, sowie den Vorteil der "Voiceover-Generierung" für die Erstellung wirkungsvoller "Video-Outreach"-Sequenzen, die darauf ausgelegt sind, sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1,5-minütiges Erklärvideo für Vertriebsoperationen und CRM-Administratoren, das die nahtlose Integration eines Vertriebs-Video-Tools mit bestehenden CRM-Systemen detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit einer ruhigen, detaillierten Stimme, um mit HeyGen's "Vorlagen & Szenen" den Workflow klar darzustellen. Zeigen Sie, wie robuste "CRM-Integrationen" den Datenfluss vereinfachen und "Vertriebs-Workflows" verbessern, wodurch die Videoproduktion zu einem mühelosen Teil ihrer täglichen Arbeit wird, weiter verbessert durch "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für den Einsatz auf mehreren Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für vielbeschäftigte Vertriebsprofis, das zeigt, wie "KI-Funktionen" die Erstellung wirkungsvoller Vertriebsvideos beschleunigen, um "mehr Abschlüsse zu erzielen". Das Video sollte modern, visuell klar und energiegeladen sein, mit einer überzeugenden, effizienten Stimme. Demonstrieren Sie HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript" und "Untertitel/Beschriftungen", um schriftliche Pitches schnell in professionellen Videoinhalt zu verwandeln und maximale Zugänglichkeit und Engagement auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Vertriebs-Video-Tool funktioniert

Beschleunigen Sie Ihren Vertriebszyklus, indem Sie die Kraft personalisierter Video-Outreachs nutzen. Erstellen Sie ansprechende Nachrichten, verfolgen Sie das Engagement der Zuschauer und schließen Sie effizient mehr Abschlüsse ab.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihre Videobotschaft auf
Nehmen Sie ansprechende, personalisierte Videobotschaften auf oder generieren Sie diese mit fortschrittlichen AI-Avataren, um effektiv mit Interessenten in Kontakt zu treten.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Call-to-Action-Links hinzufügen und mit Branding-Kontrollen anpassen, um die Zuschauer zu leiten und CTA-Links einzubetten.
3
Step 3
Exportieren Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Video oder nutzen Sie direkte Integrationen, um es mühelos über E-Mail, CRM und soziale Medien zu teilen.
4
Step 4
Wählen Sie Leistungsanalysen aus
Wählen und überprüfen Sie detaillierte Analysen und Engagement-Tracking-Daten, um das Verhalten der Zuschauer zu verstehen und Ihre Vertriebs-Video-Strategie zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden hervorheben

Entwickeln Sie überzeugende, KI-gestützte Video-Testimonials und Fallstudien, um Vertrauen aufzubauen und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-gestützte Videoproduktion für den Vertrieb?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript und AI-Avatare, um den Videoproduktionsprozess zu optimieren. Dies ermöglicht es Vertriebsteams, schnell personalisierte Videonachrichten für effektives Outreach und Marketing zu erstellen.

Welche Integrationen bietet HeyGen zur Optimierung von Vertriebs-Workflows?

HeyGen bietet robuste Integrationen mit wichtigen Vertriebstools und CRMs, um Vertriebs-Workflows nahtlos zu verbinden. Dies ermöglicht es den Nutzern, die Video-Performance zu verwalten und zu verfolgen, die Abläufe zu optimieren und die Wirkung ihrer Video-Outreach-Bemühungen zu maximieren.

Kann ich meine Vertriebs-Videos mit HeyGen personalisieren und branden?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Personalisierungsoptionen und Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebs-Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können auch dynamische Video-Landingpages erstellen und wichtige CTA-Links einbetten, um das Engagement der Zuschauer zu steigern und Abschlüsse zu beschleunigen.

Wie unterstützt HeyGen skalierbares Video-Outreach und -Bereitstellung?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, personalisierte Videonachrichten in großem Maßstab über seine umfassenden Video-Hosting-Funktionen zu liefern. Die Plattform erleichtert effiziente Video-E-Mail-Sequenzen, die Vertriebsprofis helfen, ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen und ihr Outreach-Engagement zu verbessern.

