Meistern Sie den Verkauf per Video, um Kunden zu gewinnen und den Umsatz zu steigern, indem Sie beeindruckende Inhalte mit HeyGens Vorlagen & Szenen erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Steigern Sie Ihre Lead-Generierung, indem Sie das Verkaufen per Video in diesem dynamischen 60-sekündigen Clip meistern, der für Unternehmer und Vertriebsteams konzipiert ist, die bereit sind, Interessenten zu gewinnen. Stellen Sie sich einen fesselnden, schnellen visuellen Stil mit animiertem Text und mitreißender Hintergrundmusik vor. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken, ohne selbst vor der Kamera stehen zu müssen.
Beispiel-Prompt 2
Entdecken Sie eine erfolgreiche Video-Marketing-Strategie, um effektiv Kunden zu gewinnen, in dieser eleganten 30-sekündigen Präsentation, die sich an Marketingmanager und Content-Ersteller richtet. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit klaren Übergängen und einer prägnanten, klaren Erzählung. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles Video zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Verbessern Sie Ihren Verkaufsprozess und verfeinern Sie wesentliche Kommunikationsfähigkeiten mit diesem lehrreichen 50-sekündigen Video, das für Vertriebscoaches und Berater maßgeschneidert ist. Stellen Sie sich einen zugänglichen visuellen Stil vor, der klare Infografiken nutzt, unterstützt von einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Erzeugen Sie Ihr perfektes Voiceover mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion für eine wirkungsvolle Präsentation.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Sales Video Academy funktioniert

Meistern Sie das Online-Verkaufstraining, erstellen Sie fesselnde Videoinhalte und optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess, um Kunden zu gewinnen und Ihr Videogeschäft auszubauen.

1
Step 1
Meistern Sie das Online-Verkaufstraining
Greifen Sie auf unser umfassendes digitales Lernsystem zu, um die grundlegenden Fähigkeiten für effektives Remote-Selling zu erwerben. Unser Programm stellt sicher, dass Sie durch gezieltes Online-Verkaufstraining moderne Verkaufstechniken beherrschen.
2
Step 2
Erstellen Sie eine Video-Marketing-Strategie
Lernen Sie, eine robuste Video-Marketing-Strategie zu entwickeln, die Zuschauer in Interessenten verwandelt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient ansprechende Inhalte zu produzieren, die mit Ihren strategischen Zielen übereinstimmen.
3
Step 3
Optimieren Sie die Lead-Generierung
Implementieren Sie gezielte Videokampagnen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Lead-Generierungsbemühungen zu steigern. Verbessern Sie das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Videos mit HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Vertrauen aufzubauen und neues Interesse zu wecken.
4
Step 4
Skalieren Sie den Verkaufsabschluss
Wenden Sie fortgeschrittene Techniken an, um Ihre Fähigkeit zu verbessern, den Verkaufsabschluss mit Video zu beschleunigen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für konsistente, personalisierte Videobotschaften, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Reichweite und Ihr Geschäftswachstum zu erweitern.

Erstellen Sie Werbeverkaufsvideos

Erzeugen Sie schnell überzeugende Video-Marketing-Clips für soziale Medien und andere Plattformen, um effektiv Interessenten zu gewinnen und Kurseinschreibungen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Steigern Sie Ihr Online-Verkaufstraining und Videogeschäft mit HeyGen.

HeyGen stärkt Ihre Sales Video Academy und Ihr Online-Verkaufstraining, indem es die schnelle Erstellung professioneller Verkaufsvideos ermöglicht. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video, um mühelos ansprechende Schulungsmodule für Ihr Videogeschäft zu produzieren.

Welche Rolle spielt HeyGen in einer erfolgreichen Video-Marketing-Strategie für Unternehmen?

HeyGen ist entscheidend für eine effektive Video-Marketing-Strategie, da es Unternehmen ermöglicht, fesselnde Marketingvideos für digitales Marketing zu erstellen. Sie können schnell Inhalte mit AI-Avataren und individueller Markenanpassung generieren, um Kunden zu gewinnen und Ihre Online-Präsenz zu stärken.

Können Kleinunternehmer mit HeyGen problemlos professionelle Marketingvideos erstellen?

Absolut, HeyGen macht die Videoproduktion für Kleinunternehmer und Content-Ersteller zugänglich, indem es komplexe Videobearbeitung überflüssig macht. Mit intuitiven Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionalität können Sie problemlos professionelle Marketingvideos entwickeln, um Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und Ihr Publikum zu begeistern.

Wie unterstützt HeyGen die Lead-Generierung und optimiert den Verkaufsprozess?

HeyGen vereinfacht die Lead-Generierung und stärkt Ihren Verkaufsprozess, indem es die Erstellung personalisierter Outreach-Videos für die Akquise ermöglicht. Nutzen Sie AI-Avatare, um konsistente Botschaften und fesselnde Videoinhalte zu liefern, die erheblich dazu beitragen können, den Verkauf mit potenziellen Kunden abzuschließen.

