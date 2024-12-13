Verkaufstutorial-Video: Lernen Sie, Abschlüsse zu erzielen und mehr Geschäfte zu gewinnen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Verkaufsschulungsvideos mit Text-zu-Video aus dem Skript, um Ihr Team schneller einzuarbeiten und höhere Umsätze zu erzielen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für erfahrene Vertriebsteams, das darauf abzielt, ihre "Beratungsverkaufsfähigkeiten" zu verfeinern und "Lösungen zu empfehlen" zu meistern. Dieses Stück erfordert einen anspruchsvollen, informativen visuellen Stil mit einer klaren, autoritativen Stimme, die HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um komplexe Strategien effizient zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video, das für Vertriebsleiter konzipiert ist, die ihre Teams in verschiedenen "Abschlusstechniken" und der Kunst des "Verkaufsabschlusses" schulen. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und lehrreich sein, möglicherweise mit geteilten Bildschirmen oder mehreren Szenen, geliefert mit einem selbstbewussten Ton. HeyGen's Vorlagen- und Szenenfunktion wäre ideal, um die verschiedenen Abschlusstechniken zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für Junior-Vertriebsmitarbeiter, die über "Offene und Geschlossene Fragen" beim Umgang mit "Interessenten" lernen. Dieses Video sollte einen schnellen, illustrativen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer Erzählung annehmen. Stellen Sie sicher, dass HeyGen's Untertitel/Captions enthalten sind, um wichtige Fragephrasen für verbessertes Lernen und Behalten hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Verkaufstutorial-Video funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende und effektive Verkaufstutorial-Videos mit HeyGen's leistungsstarker AI-Videokreationsplattform, um Ihre Verkaufsschulung zu verbessern und mehr Geschäfte zu gewinnen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines umfassenden Skripts für die Erstellung Ihres Schulungsvideos. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in gesprochene Dialoge für Ihr Verkaufstutorial-Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihre Verkaufsschulungsvideos, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Ergänzen Sie Ihre Botschaft mit relevanten Visuals aus der Medienbibliothek.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Steigern Sie das Verständnis und verstärken Sie Beratungsverkaufsfähigkeiten. Integrieren Sie eine überzeugende Sprachgenerierung und sorgen Sie für Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens für ein professionelles Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Verkaufsschulungsvideo, indem Sie HeyGen's Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren verwenden, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Verkaufsschulungsinhalte mit Ihrem Team oder Interessenten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivierende Vertriebsteams

Entwickeln Sie inspirierende und überzeugende Videos, um Vertriebsmitarbeiter zu motivieren, eine gewinnende Einstellung zu fördern und sie dazu zu bringen, mehr Abschlüsse zu erzielen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Verkaufsschulungsvideos zu komplexen Themen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Verkaufsschulungsvideos zu erstellen, indem Skripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und realistischen Sprachaufnahmen verwandelt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, technische Themen wie das Empfehlen von Lösungen oder den Umgang mit Einwänden schnell abzudecken, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter gut vorbereitet sind.

Welche Branding-Möglichkeiten bietet HeyGen für detaillierte Verkaufstutorials?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens direkt in Ihre Verkaufstutorial-Videoinhalte zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Schulungsprogrammen, einschließlich Modulen zu fortgeschrittenen Beratungsverkaufsfähigkeiten.

Kann HeyGen technische Verkaufskonzepte wie 'Abschlusstechniken' oder 'Käufertypen' effektiv veranschaulichen?

Absolut. HeyGen's AI-Avatare und flexible Videokreationstools machen es einfach, komplexe Verkaufskonzepte wie verschiedene Abschlusstechniken oder das Verständnis unterschiedlicher Käufertypen visuell zu erklären. Sie können auch Untertitel verwenden, um wichtige Lernpunkte wie Offene und Geschlossene Fragen für maximale Wirkung zu verstärken.

Wie stellt HeyGen eine konsistente Qualität über mehrere Verkaufsschulungsmodule hinweg sicher?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine konsistente Qualität und Botschaft über alle Ihre Verkaufsschulungsmodule hinweg zu bewahren, indem anpassbare Vorlagen und professionelle AI-Avatare verwendet werden. Dies stellt sicher, dass jedes Video in Ihren Schulungsprogrammen, von Tipps zum Kaltakquise bis hin zu Strategien für den Umgang mit Einwänden, Ihrem Team effektiv hilft, mehr Geschäfte zu gewinnen.

