Verwandeln Sie Ihr Verkaufs- und Marketingtraining mit beeindruckenden Erklärvideos. Erstellen Sie mühelos Videos von Text-zu-Video aus einem Skript.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Erklärvideo für den Verkaufstraining vor, das für neue Vertriebsmitarbeiter konzipiert ist. Es wird in einem sauberen, professionellen visuellen Stil präsentiert und von einer energiegeladenen, optimistischen Stimme begleitet. Dieses Video nutzt effektiv HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierungsfunktion, um wichtige Verkaufsstrategien und Produktvorteile klar zu artikulieren, wodurch komplexe Informationen für neue Teammitglieder, die effektive Schulungsvideos benötigen, zugänglich und ansprechend werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo für Marketingmanager, die innovative Content-Tools erkunden und zeigen, wie KI-gestützte Videoproduktion ihre Kampagnen revolutionieren kann. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und elegant sein, mit dynamischen Übergängen und einem freundlichen, selbstbewussten KI-Avatar, der die Informationen präsentiert und die fortschrittlichen Fähigkeiten von HeyGen bei der Erstellung wirkungsvoller Erklärvideos demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo, das auf Unternehmensausbilder zugeschnitten ist, die ihren Lehrplan effizient aktualisieren möchten. Dieses Video sollte einen informativen, grafiklastigen Stil mit ansprechendem On-Screen-Text und einer ruhigen, autoritativen Stimme verwenden, um zu zeigen, wie HeyGens vielfältige Erklärvideo-Vorlagen und die nahtlose Text-zu-Video-Funktionalität die Produktion hochwertiger Bildungsinhalte vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video speziell für Kleinunternehmer, die kostengünstige Videolösungen suchen, und betonen Sie, wie ein Erklärvideo-Generator die Inhaltserstellung vereinfacht. Die visuellen Elemente sollten hell, zugänglich und unkompliziert sein, ergänzt durch eine nachvollziehbare, klare KI-Stimme. Diese Aufforderung demonstriert HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche, indem sie die Unterstützung der Medienbibliothek/Stock nutzt, um schnell professionelle Erklärvideos mit Leichtigkeit zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Ihr Erklärvideo-Generator für Verkaufstraining funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos für Verkaufstraining mit KI-gestützten Tools, die Ihre Skripte in dynamische visuelle Darstellungen verwandeln, um Ihr Team zu schulen und zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Verkaufstrainingsinhalte. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript wird Ihre Worte in eine dynamische visuelle Präsentation verwandeln und die Grundlage für Ihr Erklärvideo legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die das Gesicht Ihrer Schulung sein sollen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Erklärvideos zu personalisieren und Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zu übermitteln, um das Engagement zu erhöhen.
3
Step 3
Passen Sie mit visuellen Elementen und Branding an
Verwenden Sie Vorlagen und Szenen, um eine professionelle Ästhetik zu schaffen, und integrieren Sie das Branding, Logo und die Farben Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Verkaufstrainingsvideo. Nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für jede Plattform vorzubereiten, damit Ihr Team Zugang zu hochwertigen Schulungsvideos hat, wo immer sie lernen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie Verkaufsstrategien mit Erfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in überzeugende Erklärvideos, die praktische Beispiele für Verkaufsteams bieten, um zu lernen und anzuwenden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos mit KI?

HeyGen vereinfacht die KI-gestützte Videoproduktion, indem es Benutzern ermöglicht, Erklärvideos direkt aus Text zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Text-zu-Video-Erstellung mit realistischen KI-Avataren und einem fortschrittlichen KI-Sprachgenerator.

Kann HeyGen professionelle Verkaufstrainingsvideos produzieren?

Absolut, HeyGen ist ein effektiver Erklärvideo-Generator für Verkaufstraining, der die Erstellung ansprechender Schulungsvideos für Verkaufs- und Marketingteams ermöglicht. Es unterstützt auch die interne Kommunikation und andere geschäftliche Erklärvideos mit Leichtigkeit.

Welche kreativen Assets und Funktionen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen und Stock-Videos, um Ihre Projekte zu starten. Sie können Ihre Videos auch mit verschiedenen KI-Avataren und fortschrittlichen KI-Sprachgenerator-Optionen sowie Branding-Kontrollen anpassen.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Videoproduktion?

Ja, HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, um es jedem zu ermöglichen, Erklärvideos zu erstellen. Die intuitiven Werkzeuge vereinfachen den Prozess und fungieren als effizienter Erklärvideo-Generator vom Skript bis zum endgültigen Ergebnis.

