Verkaufsförderungsvideo-Ersteller: Steigern Sie Ihr Geschäft noch heute
Erstellen Sie schnell Werbevideos und steigern Sie den Umsatz mit unserem AI-Video-Editor mit einsatzbereiten Vorlagen und Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 15-sekündiges Werbevideo, das einen zeitlich begrenzten Rabatt ankündigt, und richten Sie es an bestehende Kunden und Follower in sozialen Medien. Verwenden Sie helle, auffällige Grafiken und schnelle Schnitte, um Aufmerksamkeit zu erregen, mit einem dringlichen, aber freundlichen Ton in der Sprachübertragung. Dieses Marketingkampagnenstück sollte sofortige Aktionen anregen, indem es HeyGens Sprachgenerierungsfunktion für klare und wirkungsvolle Audioübertragung nutzt.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile eines neuen Online-Dienstes detailliert beschreibt und sich an potenzielle neue Kunden richtet, die mit dem Angebot möglicherweise nicht vertraut sind. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit animiertem Text und einfachen Grafiken, um die wichtigsten Punkte zu veranschaulichen. Dieses Video zielt darauf ab, Werbevideos zu erstellen, die aufklären, und Sie können die Klarheit durch das Hinzufügen von Untertiteln mit HeyGen für eine breitere Zugänglichkeit verbessern.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video, das die wichtigsten Funktionen und Anpassungsoptionen eines hochwertigen Produkts zeigt, das für Käufer gedacht ist, die Produkte vergleichen oder spezifische Lösungen suchen. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und hochwertig sein, mit detaillierten Produktaufnahmen und Bildschirmtexten, die einzigartige Merkmale hervorheben. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Informationen zu präsentieren und eine personalisierte und ansprechende Note zu bieten, die Kunden hilft, Videoinhalte nach ihren Vorlieben anzupassen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke Werbevideos und Videoanzeigen mit AI, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und Konversionen zu fördern.
Steigern Sie das Social-Media-Marketing.
Erzeugen Sie in Minuten ansprechende Werbevideos und Clips, perfekt für dynamische Social-Media-Marketingkampagnen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung hochwertiger Werbevideos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos beeindruckende Werbevideos mit AI zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen und AI-Funktionen, um ansprechende Marketingkampagnen zu produzieren, die den Umsatz effizient steigern.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung meiner Werbeinhalte?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um realistische AI-Avatare zu generieren und die Erstellung von Text-zu-Video aus Ihrem Skript zu erleichtern. Sie können auch professionelle Sprachübertragungen und automatische Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Werbevideos zugänglich und wirkungsvoll sind.
Kann ich HeyGen-Videovorlagen an die Identität meiner Marke anpassen?
Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für seine Videovorlagen, sodass Sie Ihre Markenlogos, Farben und einzigartige Botschaften integrieren können. Greifen Sie auf eine reichhaltige Mediathek mit Stockvideos und Fotos zu, um Ihre Werbevideos weiter zu personalisieren und ein konsistentes Markenimage zu gewährleisten.
Wie hilft HeyGen dabei, ansprechende Erklär- und Verkaufsförderungsvideos schnell zu erstellen?
HeyGens intuitiver Online-Editor und Drag-and-Drop-Oberfläche machen es einfach, fesselnde Erklärvideos und Verkaufsförderungsvideos zu erstellen. Mit einsatzbereiten Videovorlagen und AI-gestützten Tools können Sie effizient professionelle Inhalte für Social-Media-Marketingkampagnen produzieren.