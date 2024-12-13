Der AI-Vertriebs-Outreach-Generator für intelligenteres Prospecting

Automatisieren Sie Ihre Multichannel-Outreach und personalisieren Sie Nachrichten. Erstellen Sie ansprechende Video-Nachfassaktionen mit Text-zu-Video aus Skripten für mehr gebuchte Meetings.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Vertriebsleiter und B2B-Vertriebsteams richtet und zeigt, wie integrierte Vertriebsautomatisierung repetitive Aufgaben vereinfacht. Der visuelle Stil sollte professionell und elegant sein, mit datengesteuerten Grafiken, begleitet von einer autoritativen und klaren Stimme, die komplexe Workflow-Automatisierungen erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um wichtige Erkenntnisse effizient zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Video für Geschäftsinhaber und Vertriebsleiter, das die transformative Kraft einer AI-Vertriebsplattform bei der Erreichung unvergleichlicher Personalisierung zeigt. Die visuellen Elemente sollten modern und ansprechend sein, innovative Technologie widerspiegeln und von einer selbstbewussten, leicht futuristischen Stimme begleitet werden. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre ausgeklügelten Vertriebsstrategien zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lehrreiches 2-minütiges Video, das sich an Spezialisten für Vertriebsoperationen und Marketingmanager richtet und den nahtlosen CRM-Integrationsprozess und seine Auswirkungen auf eine effiziente Lead-Generierung detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen klaren, erklärenden visuellen Stil mit animierten Diagrammen, unterstützt von einer professionellen, schrittweisen Stimme. Stellen Sie sicher, dass alle technischen Begriffe durch Untertitel/Untertitel mit HeyGens Funktion klar verstanden werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein energiegeladenes 1-minütiges Video für Vertriebsentwicklungsvertreter und Vertriebsleiter, das die Effektivität von Multichannel-Outreach-Strategien sowie robuste Analysen und Berichte hervorhebt. Der visuelle Stil sollte ergebnisorientiert sein, mit schnellen Schnitten, die verschiedene Kommunikationskanäle demonstrieren, gepaart mit einer optimistischen und ermutigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine visuell eindrucksvolle Erzählung zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Sales Outreach Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihr Prospecting und binden Sie Leads effektiv mit einem automatisierten, AI-gestützten Vertriebs-Outreach-System ein.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Outreach-Strategie
Definieren Sie Ihre Zielgruppe und Kampagnenziele. Strukturieren Sie Ihre Outreach mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen für eine konsistente Grundlage.
2
Step 2
Fügen Sie personalisierte Inhalte hinzu
Nutzen Sie AI, um maßgeschneiderte Nachrichten für Ihr Publikum zu erstellen. Erstellen Sie einzigartige Video-Grußbotschaften direkt aus Text mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion für eine besonders persönliche Note.
3
Step 3
Wenden Sie Multichannel-Sequenzierung an
Richten Sie automatisierte Nachfasssequenzen über E-Mail, LinkedIn und mehr ein. Stellen Sie eine konsistente Botschaft über alle Videoelemente hinweg mit professioneller Voiceover-Generierung sicher.
4
Step 4
Wählen Sie Optimierungspfade
Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen und die Effektivität der Kampagne mit integrierten Analyse- und Berichtstools. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihren Ansatz zu verfeinern und das Engagement zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in ansprechende AI-Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen und Ihre Vertriebsautomatisierung und Konversionen erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die personalisierte Vertriebsansprache?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um AI-Personalisierung für Vertriebsansprachen in großem Maßstab zu ermöglichen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ansprechende, personalisierte Nachrichten zu erstellen, die die Lead-Generierung und Multichannel-Outreach-Bemühungen erheblich steigern.

Kann HeyGen in bestehende Vertriebs-Workflows integriert werden?

Ja, HeyGen ist für eine nahtlose CRM-Integration konzipiert und passt perfekt in Ihre bestehenden Vertriebsautomatisierungs-Workflows. Diese Fähigkeit vereinfacht Prospecting- und Nachfasssequenzen und trägt durch effiziente Workflow-Automatisierungen zu mehr gebuchten Meetings bei.

Welche kreativen Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Tools, darunter Text-zu-Video aus Skripten, Voiceover-Generierung und eine vielfältige Medienbibliothek. Benutzer können auch anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Vertriebsinhalte mit ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wird HeyGen als effektive AI-Vertriebsplattform angesehen?

HeyGen wird als leistungsstarke AI-Vertriebsplattform anerkannt, die die Vertriebsansprache transformiert, indem sie die schnelle Erstellung professioneller Videos mit AI-Avataren ermöglicht. Sie verbessert die Vertriebsautomatisierungsstrategien erheblich und hilft Teams, Nachrichten zu personalisieren und hochwertige B2B-Leads effizienter zu generieren.

