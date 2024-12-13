Vertriebs-Onboarding-Videoersteller: Neue Mitarbeiter schneller schulen

Erstellen Sie überzeugende Onboarding- und Vertriebsschulungsvideos mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energetisches Onboarding-Video für neue Vertriebsmitarbeiter vor, das einen herzlichen Empfang im Team bietet. Der visuelle Stil sollte einladend und modern sein, ergänzt durch eine freundliche, begeisterte Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. AI-Avatare können wichtige Teammitglieder und Unternehmenswerte vorstellen, um ein fesselndes und unvergessliches erstes Erlebnis für neue Mitarbeiter zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Vertriebsteams, die Updates zu neuen Produktfunktionen oder Vertriebsstrategien benötigen, entwerfen Sie ein 60-sekündiges, instruktives Vertriebsschulungsvideo. Der visuelle und akustische Stil muss klar, prägnant und sehr informativ sein, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen für eine professionelle Ästhetik genutzt werden. Integrieren Sie dynamische Visualisierungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Produktvorteile lebhaft zu veranschaulichen und ein fesselndes und leicht verständliches Update zu wichtigen Vertriebsthemen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges, fröhliches und freundliches Mitarbeiter-Onboarding-Video, um neue Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen nahtlos in die lebendige Unternehmenskultur einzuführen. Dieses modern gestaltete Video, komplett mit lebhafter Hintergrundmusik, sollte HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen. Gewährleisten Sie maximale Verständlichkeit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer durch die Implementierung von HeyGens automatischen Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Ein 50-sekündiges, prägnantes und informatives Schulungsvideo ist unerlässlich für Remote-Vertriebsteams, die einen schnellen Überblick über ein neues Vertriebstool oder einen Prozess benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, gepaart mit klarer Erzählung. Betonen Sie den universellen Zugang, indem Sie HeyGens Untertitel für unterschiedliche Lernpräferenzen nutzen und stellen Sie sicher, dass es durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen bereit ist.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Vertriebs-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Entwerfen Sie effizient ansprechende Vertriebs-Onboarding-Videos, die neue Teammitglieder reibungslos und effektiv integrieren und ihre Einsatzbereitschaft und Leistung steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Onboarding-Inhalte. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln, das die Grundlage Ihrer Vertriebsschulung bildet.
2
Step 2
Visuelle Elemente anwenden
Verbessern Sie Ihre Inhalte, indem Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Videovorlagen wählen. Passen Sie Farben, Schriftarten und Ihr Firmenlogo einfach an, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Professionelle Sprachübertragungen hinzufügen
Machen Sie Ihre Botschaft klar und ansprechend. Erstellen Sie lebensechte AI-Sprachübertragungen für Ihr Skript, um eine konsistente und professionelle Erzählung in Ihren Vertriebs-Onboarding-Videos sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr fertiges Video ist nun bereit, mit neuen Mitarbeitern geteilt zu werden und bietet ein umfassendes und ansprechendes Onboarding-Erlebnis.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Video-Inhaltserstellung

.

Erstellen Sie schnell ansprechende und hochwertige Videoinhalte für das Vertriebs-Onboarding und den laufenden Schulungsbedarf.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess der Erstellung ansprechender Vertriebs-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen ist ein innovativer Vertriebs-Onboarding-Videoersteller, der die Erstellung professioneller Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten vereinfacht. Nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen und vollständige Anpassungsoptionen, um schnell überzeugende Onboarding-Inhalte zu produzieren.

Erlaubt HeyGen eine umfassende Anpassung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbintegration, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können jede Szene vollständig anpassen, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild in Ihren Schulungsvideos zu gewährleisten.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen, um die Effizienz der Videoerstellung zu steigern?

HeyGen, als führendes Videoerstellungstool, nutzt fortschrittliche AI, um die Effizienz erheblich zu steigern, und bietet Funktionen wie realistische AI-Sprachübertragungen und automatische Transkription für alle Ihre Videos. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung, vom ersten Skript bis zu einem fertigen Video mit Untertiteln, ohne komplexe Videobearbeitung.

Kann HeyGen für verschiedene Arten von Schulungs- und Benutzer-Onboarding-Videos genutzt werden?

Ja, HeyGen ist eine vielseitige Plattform, die sich perfekt für die Erstellung einer Vielzahl von Onboarding-Videos eignet, einschließlich Kunden-Onboarding, Tutorial-Videos und Produkt-Demo-Videos. Seine anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses machen es ideal für die Bereitstellung effektiver Schulungsvideos auf allen Plattformen.

