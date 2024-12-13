Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energetisches Onboarding-Video für neue Vertriebsmitarbeiter vor, das einen herzlichen Empfang im Team bietet. Der visuelle Stil sollte einladend und modern sein, ergänzt durch eine freundliche, begeisterte Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. AI-Avatare können wichtige Teammitglieder und Unternehmenswerte vorstellen, um ein fesselndes und unvergessliches erstes Erlebnis für neue Mitarbeiter zu schaffen.

