Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges dynamisches Tutorial für Vertriebsleiter, das die Kraft personalisierter Videonachrichten zur Verbesserung der Kundenbeziehungen demonstriert. Dieses Video sollte einen ansprechenden, modernen visuellen Stil mit lebhafter Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar haben, der die Nachricht übermittelt, und die Sprachgenerierungsfähigkeiten von HeyGen nutzen, um eine natürliche Darbietung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für Vertriebsförderungsspezialisten, der bewährte Praktiken zur Nutzung einer AI-gestützten Video-Verkaufsplattform veranschaulicht. Der Stil des Videos sollte lehrreich und schrittweise sein, mit reichhaltigen visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und präzisen Untertiteln, um klar zu vermitteln, wie Video-Verkaufsstrategien effektiv umgesetzt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Informationsvideo für Vertriebsoperationsmanager, das betont, wie man einen Verkaufsleitfaden-Video-Generator schnell für verschiedene Plattformen anpasst. Der visuelle Stil sollte direkt und autoritativ sein, mit eleganten Grafiken und einem professionellen AI-Avatar, der HeyGens Funktionen zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen hervorhebt, um eine nahtlose Bereitstellung über verschiedene Kanäle zu gewährleisten und effiziente Integrationen zu betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Verkaufsleitfaden-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos effektive Verkaufsleitfaden-Videos mit einer AI-gestützten Video-Verkaufsplattform, verbessern Sie Kundenbeziehungen und optimieren Sie Vertriebsabläufe.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Verkaufsnachricht mit AI
Geben Sie Ihr Skript oder Ihre Gesprächspunkte ein, um HeyGens Text-zu-Video-Generator zu nutzen, der Text in ein dynamisches Video für wirkungsvolle Verkaufsleitfäden verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und visuellen Stil
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit Ihrer Marke übereinstimmt, für professionelles Video-Selling.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Stimme und Personalisierung hinzu
Verbessern Sie Ihre Nachricht mit realistischer Sprachgenerierung und wenden Sie AI-Personalisierungsfunktionen an, um Inhalte für spezifische Kundenbeziehungen anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und in Vertriebsabläufe integrieren
Laden Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Formaten herunter, indem Sie die Größenanpassung und den Export von Seitenverhältnissen nutzen, oder integrieren Sie es nahtlos in Ihre bestehenden Vertriebsabläufe für eine effiziente Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Vertriebsansprache-Videos

.

Produzieren Sie schnell leistungsstarke, personalisierte Videonachrichten und Anzeigen mit AI, steigern Sie die Lead-Generierung und verbessern Sie die Verkaufsumwandlungsraten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Video-Generator?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle Videos zu verwandeln und fungiert als leistungsstarker AI-Video-Generator. Benutzer können die Text-zu-Video-Generator-Funktion mit AI-Avataren und einem AI-Sprachgenerator nutzen, um ansprechende Inhalte effizient zu erstellen. Diese technische Fähigkeit rationalisiert die Videoproduktion für verschiedene Anwendungen.

Kann HeyGen personalisierte Videonachrichten in großem Maßstab erstellen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, hochgradig personalisierte Videonachrichten mit seinen AI-Personalisierungsfähigkeiten zu generieren. Dies ermöglicht es Vertriebsteams, einzigartige Videos für einzelne Interessenten oder Segmente zu erstellen, die Kundenbeziehungen innerhalb der Vertriebsabläufe verbessern, ohne dass jede Nachricht manuell aufgenommen werden muss.

Welche Integrationen bietet HeyGen für Vertriebsabläufe?

HeyGen bietet robuste Integrationen, die nahtlos in bestehende Vertriebsabläufe passen und seine Rolle als AI-gestützte Video-Verkaufsplattform stärken. Diese Integrationen erleichtern das effiziente Teilen und Verfolgen von Videos, oft mit Optionen für Video-Hosting, um sicherzustellen, dass Ihre personalisierten Videonachrichten ihr beabsichtigtes Publikum effektiv erreichen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Verkaufsleitfaden-Videos?

HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge und vorgefertigte Vorlagen, um Benutzern zu helfen, überzeugende Verkaufsleitfaden-Videos zu erstellen. Diese Ressourcen ermöglichen eine schnelle Anpassung mit Branding-Kontrollen, um qualitativ hochwertige, markenkonforme Inhalte zu gewährleisten, die effektive Video-Verkaufsstrategien unterstützen.

