Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet, die mit der Lead-Generierung kämpfen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit dynamischen Szenenübergängen, während das Audio eine energetische, selbstbewusste Stimme bietet. Zeigen Sie, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" die Erstellung fesselnder Video-Funnels vereinfachen und komplexes Marketing für jeden zugänglich machen.

Video Generieren