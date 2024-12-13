Stellen Sie sich ein 30-sekündiges animiertes Erklärvideo für Kleinunternehmer vor, das zeigt, wie ein Sales-Funnel-Erklärgenerator den Online-Verkauf vereinfacht. Das Video sollte einen modernen, fröhlichen visuellen Stil mit freundlicher Hintergrundmusik und einer klaren, ermutigenden Stimme haben. Es hebt HeyGen's "Vorlagen & Szenen" hervor, indem es zeigt, wie ein Benutzer schnell eine vorgefertigte Funnel-Vorlage auswählt und anpasst, um seinen komplexen Verkaufsprozess in ein einfach zu verwaltendes System zu verwandeln.

