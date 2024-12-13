Vertriebsunterstützungsvideo-Tool: Verbessern Sie Ihre Vertriebsstrategie

Steigern Sie das Engagement und beschleunigen Sie Abschlüsse mit personalisierten Videobotschaften, die mit AI-Avataren erstellt wurden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo, das für Customer Success Manager und Support-Teams konzipiert ist, sollte Benutzer visuell durch einen Software-Einrichtungsprozess führen. Verwenden Sie einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Stil, kombiniert mit einer klaren Audioerzählung und Untertiteln für Barrierefreiheit, die einfach durch HeyGens Voiceover-Generierung erstellt werden können. Dieses Tutorial-Video wird die Fähigkeit der Plattform demonstrieren, komplexe Informationen zu vereinfachen und möglicherweise mehrsprachige Videos mit effizienter Untertitelung von der Videoproduktionsplattform zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 2
Für Vertriebsentwicklungsvertreter und Account Executives könnte eine 45-sekündige personalisierte Videobotschaft effektiv ein neues Produktupdate präsentieren. Dieses Video würde einen dynamischen und freundlichen visuellen Ton mit einem professionellen, aber persönlichen Audio-Touch kombinieren. Durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten zusammen mit AI-Avataren kann eine schnelle Produktion maßgeschneiderter Vertriebsunterstützungsvideos erfolgen, mit effizienter Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporten für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein umfassendes 2-minütiges Video vor, das sich an Marketingdirektoren und Content-Strategen richtet und die Fähigkeiten eines Vertriebsunterstützungsvideo-Tools präsentiert. Der visuelle und Audio-Stil sollte poliert, unternehmensgerecht und autoritativ sein, wobei die Markenkonsistenz in allen Elementen gewahrt bleibt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Inhaltserstellung zu optimieren, kombiniert mit Text-zu-Video aus Skripten für eine effiziente Skalierung hochwertiger Videoressourcen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Vertriebsunterstützungsvideo-Tool funktioniert

Erstellen und personalisieren Sie mühelos Vertriebsunterstützungsvideos, um Interessenten zu begeistern und Ihren Vertriebsprozess zu optimieren, was die Kommunikation und Effizienz steigert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Video
Beginnen Sie damit, Ihr Skript mit unserer Text-zu-Video-Funktion in ein dynamisches AI-Video zu verwandeln, oder wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen, um Ihre Vertriebsbotschaft schnell zu skizzieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre persönliche Note hinzu
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar integrieren, der Ihre Inhalte präsentiert und eine menschliche Verbindung für Ihre personalisierten Videobotschaften sicherstellt.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Voiceover hinzu
Fügen Sie präzise geschlossene Untertitel und überzeugende Voiceovers zu Ihren Vertriebsunterstützungsvideos hinzu, um die Zugänglichkeit und Reichweite für diverse Zielgruppen zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und effektiv integrieren
Exportieren Sie Ihre fertigen Vertriebsunterstützungsvideos nahtlos und integrieren Sie sie direkt in Ihr CRM oder andere Vertriebsplattformen für eine effiziente Verteilung und Nachverfolgung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Kundenerfolg mit AI-gestützten Videos hervor

Nutzen Sie AI-Videos, um überzeugende Kundenreferenzen und Fallstudien zu teilen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Interessenten aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Avataren und Sprachklonen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, realistische AI-Avatare und benutzerdefinierte AI-Sprachklone direkt aus Texteingaben zu generieren. Diese Fähigkeit vereinfacht die Produktion personalisierter Videobotschaften und vielfältiger Inhalte, indem fortschrittliche Voiceover-Generierungstechnologie genutzt wird.

Kann HeyGen mehrsprachige Videos erstellen und geschlossene Untertitel unterstützen?

Absolut, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos, sodass Ihre Inhalte ein globales Publikum erreichen können. Die Plattform generiert auch automatisch geschlossene Untertitel und Untertitel, was die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Zuschauer verbessert.

Was macht HeyGen zu einer effizienten AI-Videoproduktionsplattform für Unternehmen?

HeyGen verwandelt Skripte schnell in hochwertige AI-Videos und ist damit ein leistungsstarkes Vertriebsunterstützungsvideo-Tool. Die intuitive Benutzeroberfläche und professionellen Vorlagen ermöglichen eine schnellere Videoproduktion, was im Vergleich zu traditionellen Methoden sowohl Zeit als auch Ressourcen spart.

Bietet HeyGen Branding-Kontrollen für konsistente professionelle Videoausgaben?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Farben und andere Branding-Elemente in Ihre professionellen Vorlagen integrieren, um kohärente Vertriebsunterstützungsvideos zu erstellen.

