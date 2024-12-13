Ihr Videoersteller für Vertriebsunterstützung: Steigern Sie das Engagement mit AI

Erstellen Sie schnell ansprechende Vertriebsunterstützungsvideos mit AI-Avataren, steigern Sie das Engagement und senken Sie die Produktionskosten.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Vertriebsprofis vor, das zeigt, wie man schnell dynamische Vertriebsunterstützungsvideos erstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem AI-Avatar, der ein überzeugendes Produktdemo-Video mit einer klaren, professionellen Stimme präsentiert. Dieses Prompt hebt HeyGens "Vorlagen & Szenen" für die schnelle Inhaltserstellung hervor, sodass Teams mühelos hochwertige Videos produzieren können.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für Vertriebsleiter, die das personalisierte Onboarding für neue Mitarbeiter optimieren müssen. Die Ästhetik des Videos sollte warm und einladend sein und verschiedene AI-Avatare zeigen, die wichtige Informationen mit einer professionellen Stimme übermitteln. Dieses Prompt hebt HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion hervor, die die Erstellung umfassender Schulungsmaterialien vereinfacht, selbst für mehrsprachige Videos.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an einzelne Vertriebsmitarbeiter richtet und die Einfachheit der Erstellung ansprechender Vertriebsunterstützungsvideos ohne Videobearbeitungskenntnisse betont. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und inspirierend sein, mit animiertem Text und dynamischen Stockmedien aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", die einen freundlichen AI-Avatar unterstützen, der den einfachen Prozess erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges illustratives Video für Vertriebsleiter, das sich auf die Fähigkeit konzentriert, effizient eine Vielzahl von AI-Videoinhalten für verschiedene Kampagnen zu erstellen. Der visuelle Ansatz sollte sauber und wirkungsvoll sein und zeigen, wie HeyGens "AI-Avatare" schnell in verschiedenen Seitenverhältnissen eingesetzt werden können, um Hunderte von personalisierten Videos aus einer einzigen Vorlage zu generieren, was eine beispiellose Effizienz im Vertriebs-Outreach demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Vertriebsunterstützung funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Vertriebsunterstützungsvideos, die Ihr Publikum fesseln und das Engagement steigern, alles mit intuitiven AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder wählen Sie eine Vorlage aus. Nutzen Sie die Kraft der Text-zu-Video-Konvertierung, um sofort Ihren Inhalt zu entwerfen und eine klare Botschaft für Ihr Vertriebsteam sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch. Dies erweckt Ihre Vertriebsunterstützungsvideos zum Leben und vermittelt effektiv komplexe Informationen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Elementen wie Logos und Farben an. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt poliert, professionell und konsistent mit Ihren Brand Studio-Richtlinien ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. So können Sie Ihre hochwertigen Vertriebsunterstützungsvideos schnell an Ihr Team und Ihre Kunden verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Kundenerfolgsvideos

.

Erstellen Sie wirkungsvolle Kundenerfolgsvideos mit AI, um Vertriebsteams dabei zu helfen, den Wert effektiv zu präsentieren und Abschlüsse zu erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Vertriebsunterstützungsvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Vertriebsunterstützungsvideos durch den Einsatz von AI. Sie können mühelos hochwertige Videos mit vorgefertigten Vorlagen und realistischen AI-Avataren erstellen, wodurch komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten überflüssig werden und Ihre Produktionszeit beschleunigt wird.

Unterstützt HeyGen personalisierte und interaktive Vertriebsunterstützungsinhalte?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und personalisierte Vertriebsunterstützungsinhalte zu erstellen, einschließlich interaktiver Videos mit verzweigten Szenarien und Quizfragen. Sie können realistische AI-Avatare nutzen, um Vertriebsrollenspiele zu simulieren und Ihrem Team personalisierte, szenariobasierte Übungen anzubieten.

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen zur Erstellung mehrsprachiger Vertriebsvideos?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung mehrsprachiger Vertriebsunterstützungsvideos. Sie können Ihre Videoinhalte mühelos in über 100 Sprachen übersetzen und AI-Technologie nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit mit präzisen Voiceovers und automatischen Untertiteln ankommt.

Kann HeyGen Textskripte in hochwertige Vertriebsunterstützungsvideos umwandeln?

Absolut. HeyGens AI-Videoplattform ist hervorragend in der Text-zu-Video-Konvertierung und ermöglicht es Ihnen, einfache Textskripte in hochwertige Vertriebsunterstützungsvideos zu verwandeln. Die Plattform generiert ansprechende visuelle Inhalte und professionelle Voiceovers, wodurch Ihr Inhaltserstellungsprozess optimiert wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo