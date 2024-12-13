Erstellen Sie ein lebendiges 15-sekündiges Verkaufs-Promo-Video, das für Kleinunternehmer konzipiert ist, die schnell einen Blitzverkauf ankündigen und den Umsatz steigern möchten. Dieses Werbevideo sollte einen schnellen visuellen Stil mit modernen, auffälligen Grafiken aufweisen, begleitet von einem peppigen und energetischen Musiktrack. HeyGens "Vorlagen & Szenen" können effektiv genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu optimieren und ein professionelles und ansprechendes Ergebnis für jeden Verkaufs-Promo-Video-Macher zu gewährleisten.

