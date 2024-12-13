Verkaufs-Promo-Video-Macher: Erstellen Sie sofort beeindruckende Anzeigen

Erstellen Sie ein lebendiges 15-sekündiges Verkaufs-Promo-Video, das für Kleinunternehmer konzipiert ist, die schnell einen Blitzverkauf ankündigen und den Umsatz steigern möchten. Dieses Werbevideo sollte einen schnellen visuellen Stil mit modernen, auffälligen Grafiken aufweisen, begleitet von einem peppigen und energetischen Musiktrack. HeyGens "Vorlagen & Szenen" können effektiv genutzt werden, um den Erstellungsprozess zu optimieren und ein professionelles und ansprechendes Ergebnis für jeden Verkaufs-Promo-Video-Macher zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an E-Commerce-Marken richtet, die eine neue Kollektion oder ein neues Produkt einführen und als kraftvolle Komponente ihrer Marketingkampagnen dient. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, hochwertige Produktaufnahmen mit subtilen Übergängen präsentieren. Eine sanfte, ansprechende Hintergrundmusik und eine klare, überzeugende Erzählung, die fachmännisch mit HeyGens "Sprachgenerierung"-Funktion erstellt wurde, führen das Publikum effektiv durch die neuen Angebote.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine dynamische 20-sekündige Videoanzeige speziell für Einzelhändler, die saisonale oder exklusive Rabatte bewerben, und entwerfen Sie eine hochwirksame Promo-Videoanzeige. Diese überzeugende Anzeige sollte ein helles Farbschema, aufregende Soundeffekte und dynamische Textanimationen verwenden, um die Dringlichkeit und den Wert des Angebots hervorzuheben. Stellen Sie sicher, dass HeyGens "Untertitel" prominent angezeigt werden, um die Botschaft klar und zugänglich zu machen, selbst wenn sie ohne Ton angesehen wird, um ihre Wirkung zu maximieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das eine neue App oder Software erklärt, maßgeschneidert für Tech-Startups, die kreative Ideen in Videos umsetzen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber sein und animierte Infografiken sowie klare Benutzeroberflächen-Darstellungen integrieren, während die Audioelemente eine freundliche, informative Erzählung bieten. Durch die Nutzung von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion können Startups ihre detaillierten Produktbeschreibungen effizient in eine ansprechende und umfassende visuelle Erzählung verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Verkaufs-Promo-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Werbevideos, die Ihren Umsatz und Ihre Marketingkampagnen mit unserem intuitiven AI Promo Video Maker steigern. Keine Bearbeitungskenntnisse erforderlich!

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter Videovorlagen auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Geschichte an
Erwecken Sie Ihre Erzählung zum Leben, indem Sie dynamische Textanimationen hinzufügen, Medien aus unserer Stock-Bibliothek auswählen und Musik integrieren, um die perfekte Stimmung zu setzen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI
Nutzen Sie unsere intelligenten AI-Funktionen, um mühelos fesselnde Sprachüberlagerungen und präzise Untertitel zu generieren, die Ihre Botschaft zugänglich und professionell machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Schließen Sie Ihren Erstellungsprozess ab, indem Sie Ihr hochwertiges Video exportieren, das bereit ist, online über verschiedene Social-Media-Plattformen geteilt zu werden, um neue Kunden zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Promo Video Maker, der es Ihnen ermöglicht, mühelos beeindruckende Werbevideos zu erstellen. Nutzen Sie eine große Auswahl an Videovorlagen und leistungsstarken AI-Funktionen, um überzeugende Anzeigen zu gestalten, die den Umsatz für Ihre Marketingkampagnen effektiv steigern.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Videoanzeigen?

HeyGen nutzt modernste AI-Funktionen, darunter realistische AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Generierung, um die Erstellung dynamischer Videoanzeigen zu vereinfachen. Sie können auch AI-Sprachüberlagerungen und automatische Untertitel generieren, was HeyGen zu einem intuitiven Online-Video-Editor macht.

Kann ich meine Werbevideos mit HeyGens Editor anpassen?

Absolut! HeyGens Online-Video-Editor bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren, zusammen mit einer reichhaltigen Medienbibliothek von Stock-Assets. Fügen Sie einfach Textanimationen, Musik hinzu und verwenden Sie anpassbare Videovorlagen, um jedes Werbevideo einzigartig zu gestalten.

Wie ermöglicht HeyGen die effektive Verbreitung von Werbeinhalten in sozialen Medien?

HeyGen optimiert Ihre Werbevideos für verschiedene Social-Media-Plattformen mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und flexiblen Exportoptionen. Erstellen Sie fesselnde Videoanzeigen und Marketingkampagnen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum zu begeistern und den Umsatz auf all Ihren Kanälen zu steigern.

