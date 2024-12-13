Sicherheitsvideo-Tool für ansprechendes Training

Erstellen Sie mühelos moderne, ansprechende Sicherheits-Trainingsvideos mit unserer AI-Plattform und realistischen AI-Avataren für wirkungsvolles visuelles Lernen.

387/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein praktisches 90-sekündiges Sicherheitsbewusstseinsvideo für Bauarbeiter und Bauleiter, das sich auf häufige Gefahren am Arbeitsplatz auf Baustellen konzentriert. Der visuelle Stil sollte realistisch sein und korrekte Verfahren demonstrieren, unterstützt von einem ernsten, aber lehrreichen Ton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um verschiedene Rollen darzustellen, und machen Sie den Inhalt nachvollziehbar, indem Sie die Risikovisualisierung auf eindrucksvolle Weise betonen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ausführliches 2-minütiges Compliance-Training-Video für HR-Profis und Sicherheitsbeauftragte, das Notfallverfahren und Evakuierungspläne detailliert beschreibt. Das Video benötigt eine strukturierte, schrittweise visuelle Präsentation mit einer autoritativen Stimme und nutzt HeyGens Vorlagen & Szenen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Diese Ressource wird als entscheidende Komponente für effektive Sicherheits-Trainingsvideos in jeder Organisation dienen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Mikro-Lern-Sicherheitsvideo für bestehende Mitarbeiter, die schnelle Compliance-Auffrischungen benötigen. Der visuelle Stil sollte prägnant und leicht verständlich sein, animierte Grafiken und eine klare Erzählung einbeziehen, weiter verbessert durch HeyGens Untertitel für Zugänglichkeit in verschiedenen Lernumgebungen. Dieses kurze Video zielt darauf ab, wichtige Sicherheitsprotokolle durch visuelles Lernen zu verstärken und kontinuierliches Sicherheitsbewusstsein zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Sicherheitsvideo-Tool funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von ansprechenden und konformen Sicherheits-Trainingsvideos für Ihre Belegschaft mit unserer intuitiven AI-Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um schnell Ihre Sicherheits-Trainingsvideos zu skizzieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und Präsentatoren hinzu
Fügen Sie Ihr Sicherheitsprotokoll-Skript ein und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln.
3
Step 3
Verbesserungen anwenden und verfeinern
Integrieren Sie visuelle Elemente, Hintergrundmusik und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsvideos am Arbeitsplatz umfassend und zugänglich sind.
4
Step 4
Export zur Verteilung
Erstellen Sie Ihr finales Sicherheitsvideo in verschiedenen Formaten, einschließlich SCORM-Export, für eine nahtlose Integration in Ihr Learning Management System.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Sicherheitsprotokolle entmystifizieren

.

Verwandeln Sie komplexe Arbeitsplatzgefahren und Notfallverfahren in leicht verständliche, visuell ansprechende Inhalte für effektives visuelles Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen technisch bestehende LMS-Plattformen für Sicherheitstraining?

HeyGen ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in Ihre bestehenden Learning Management Systeme (LMS) durch SCORM-Export-Funktionen integriert. Diese technische Funktion stellt sicher, dass Ihre hochwertigen Sicherheits-Trainingsvideos einfach bereitgestellt und nachverfolgt werden können, was Ihre Compliance-Trainingsinitiativen optimiert.

Welche einzigartigen AI-Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Sicherheitsvideos am Arbeitsplatz?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und einen intuitiven AI-Video-Maker, um personalisierte Sicherheitsvideos mit fesselndem Storytelling zu erstellen. Dies ermöglicht die Erstellung dynamischer Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen und kritisches Sicherheitsbewusstsein effektiv an Ihre Belegschaft kommunizieren.

Kann HeyGen die Erstellung von vielfältigen und wirkungsvollen visuellen Lerninhalten für Sicherheitsprotokolle erleichtern?

Ja, HeyGen bietet eine flexible und benutzerfreundliche Plattform mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen, die es Ihnen ermöglicht, schnell eine Vielzahl von visuellen Lernmaterialien für Sicherheitsprotokolle zu entwickeln. Dies vereinfacht den Prozess der Kommunikation komplexer Arbeitsplatzgefahren und Notfallverfahren.

Wie kann HeyGen dabei helfen, Sicherheitsvideos für eine globale oder vielfältige Belegschaft zugänglich zu machen?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für Ihre vielfältige Belegschaft durch Funktionen wie 1-Klick-Übersetzung und automatische Untertitel. Diese technischen Fähigkeiten stellen sicher, dass wichtige Sicherheitsbewusstseins- und Trainingsvideos in verschiedenen Sprachen und Bedürfnissen verstanden werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo