Generator für Arbeitssicherheits-Trainingsvideos: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Steigern Sie das Engagement mit realistischen AI-Avataren und reduzieren Sie die Produktionszeit für Arbeitssicherheits-Trainings.

Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Arbeitssicherheits-Trainingsvideo speziell für neue Mitarbeiter und HR-Teams. Stellen Sie sich einen sauberen, professionellen visuellen Stil vor, der freundliche AI-Avatare zeigt, die wesentliche Sicherheitsprotokolle klar demonstrieren. Der Ton sollte aus einem klaren, ermutigenden Voiceover bestehen, das potenziell trockene Informationen in ein ansprechendes und leicht verdauliches Erlebnis verwandelt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wichtiges 60-sekündiges Compliance-Trainingsvideo für alle Mitarbeiter und Compliance-Beauftragten, das die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien betont. Der visuelle Stil sollte informativ und autoritativ sein und professionelle Vorlagen und Szenen nutzen, um kritische Richtlinien klar darzulegen. Ergänzen Sie dies mit einem ruhigen, aber bestimmten Voiceover, um sicherzustellen, dass jeder wichtige Compliance-Punkt effektiv ankommt.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Sicherheitsprotokoll-Demonstrationsvideo vor, das sich an Fabrikarbeiter und Schulungskoordinatoren richtet und sich auf Notausgangsverfahren konzentriert. Die visuelle Präsentation muss direkt und dringend sein, mit prägnantem Bildschirmtext und schnellen Schnitten, um jeden Handlungsschritt hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine klare, instruktive Stimme zu erzeugen, die sicherstellt, dass wichtige Informationen effizient vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 3
Um ein inklusives Umfeld für eine vielfältige Belegschaft und L&D-Teams zu fördern, erstellen Sie ein 50-sekündiges Video, das den richtigen Umgang mit Geräten demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte zugänglich und inklusiv sein, mit hellen, klaren Bildern und einfachen Animationen. Ergänzen Sie dies mit umfassenden Untertiteln, um mehrsprachige Inhalte zu unterstützen und ein breites Verständnis zusammen mit einem ruhigen, informativen Voiceover zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Arbeitssicherheits-Trainingsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, AI-gestützte Arbeitssicherheits-Trainingsvideos mit unserer intuitiven Plattform, um eine klare Kommunikation der Sicherheitsprotokolle für HR-Teams sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Sicherheitsprotokolle oder nutzen Sie unsere AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion, um überzeugende Inhalte zu generieren, die den Kern Ihrer Sicherheitsvideos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr AI-Talent
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihren Arbeitssicherheits-Trainingsvideos einen professionellen und ansprechenden Touch zu verleihen.
3
Step 3
Verbessern Sie die Visualisierung und Zugänglichkeit
Steigern Sie die Klarheit für alle Zuschauer, indem Sie einfach automatische Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre kritischen Sicherheitsinformationen in jedem Trainingsvideo zugänglich und verständlich sind.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Exportieren Sie Ihre fertigen Trainingsvideos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, bereit für die nahtlose Bereitstellung über Ihr LMS oder andere bevorzugte Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Sicherheitsverfahren

.

Verwandeln Sie komplexe Sicherheitsprotokolle in klare, leicht verständliche Videoinhalte, die es allen Mitarbeitern erleichtern, komplexe Themen zu verstehen und anzuwenden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Arbeitssicherheits-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein AI-gestützter Trainingsvideo-Generator, der die Erstellung professioneller Arbeitssicherheits-Trainingsvideos vereinfacht. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Text in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare und Voiceovers verwenden, was Ihren Produktionsprozess für Sicherheitsvideos erheblich vereinfacht.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Sicherheitsvideos für Mitarbeiter ansprechender zu gestalten?

HeyGen steigert das Engagement durch realistische AI-Avatare, anpassbare Videovorlagen und die Möglichkeit, Untertitel hinzuzufügen. Sie können auch Branding-Kontrollen integrieren, um Konsistenz zu gewährleisten, sodass Ihre Sicherheitsvideos nicht nur informativ, sondern auch fesselnd und effektiv für die Wissensvermittlung sind.

Kann ich HeyGens AI-gestützte Trainingsvideos für spezifische Sicherheitsprotokolle oder Compliance-Schulungen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Arbeitssicherheits-Trainingsvideos zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Sicherheitsprotokolle und Compliance-Schulungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Sie können den AI-Skriptgenerator und anpassbare Videovorlagen nutzen, um Schulungsmaterialien einfach zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte relevant und genau bleiben.

Erleichtert HeyGen die einfache Verteilung und Verwaltung von Sicherheitsvideos für HR-Teams?

Ja, HeyGen erleichtert die einfache Verteilung und Verwaltung Ihrer Sicherheitsvideos, was für HR-Teams entscheidend ist. Sie können Videos in verschiedenen Formaten exportieren, einschließlich SCORM, für nahtlose LMS-Integration und Verfolgung der Abschlussraten, oder den mehrsprachigen Videoplayer von HeyGen verwenden, um vielfältige Mitarbeiterpopulationen effektiv zu erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo