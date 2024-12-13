Ja, HeyGen erleichtert die einfache Verteilung und Verwaltung Ihrer Sicherheitsvideos, was für HR-Teams entscheidend ist. Sie können Videos in verschiedenen Formaten exportieren, einschließlich SCORM, für nahtlose LMS-Integration und Verfolgung der Abschlussraten, oder den mehrsprachigen Videoplayer von HeyGen verwenden, um vielfältige Mitarbeiterpopulationen effektiv zu erreichen.