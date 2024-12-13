Absolut. HeyGens KI-Videogenerator bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie professionelle Sicherheitsvideos erstellen können, die auf die einzigartigen Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sind. Sie können aus verschiedenen KI-Avataren und Hintergründen wählen und die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsschulungsvideos perfekt auf Ihre Standards abgestimmt sind.