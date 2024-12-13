Sicherheitsinstruktions-Videoersteller für ansprechende Schulungen

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Sicherheitsschulungsvideos mit AI-Avataren für ein intuitives Erlebnis.

Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video zur Arbeitssicherheit für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld, das wesentliche Notfallprotokolle umreißt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit AI-Avataren in realistischen Büroumgebungen, ergänzt durch einen beruhigenden, ruhigen Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um die Informationen klar und konsistent über alle Schulungsmodule hinweg zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Sicherheitsschulungsvideo für Kleinunternehmer und Teamleiter, das die grundlegende Bedienung eines Feuerlöschers demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und leicht animiert sein, mit lebendigen Farben und einem peppigen, instruktiven Soundtrack. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen- und Szenen-Funktion, um schnell überzeugende visuelle Inhalte ohne umfangreiche Designarbeit zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Sicherheitsinstruktionsvideo für HR-Teams und Schulungsmanager, das richtige Techniken zum manuellen Handling detailliert beschreibt. Das Video sollte eine autoritative, aber ruhige visuelle Ästhetik annehmen, mit einfachen, klaren Demonstrationen, verstärkt durch eine professionelle Voiceover, die direkt aus einem Skript generiert wird. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript- und Voiceover-Generierungsfähigkeiten, um die Inhaltserstellung zu optimieren und Genauigkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 90-sekündiges Video zur Arbeitssicherheit, das auf eine internationale Belegschaft zugeschnitten ist und allgemeine Sicherheitsvorkehrungen bei der Maschinenbedienung anspricht. Visuell sollte eine vielfältige und inklusive Darstellung von Arbeitern angestrebt werden, mit klaren, prägnanten Demonstrationen auf dem Bildschirm, begleitet von leicht lesbaren Untertiteln für Barrierefreiheit. Verwenden Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um sicherzustellen, dass kritische Sicherheitsinformationen von Mitarbeitern in mehreren Sprachen und mit unterschiedlichen Hörfähigkeiten verstanden werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sicherheitsinstruktions-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und konforme Sicherheitsschulungsvideos für Ihr Team, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten und eine sicherere Arbeitsumgebung mit unserer intuitiven Plattform zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Sicherheitsskript
Beginnen Sie damit, Ihren Inhalt zu schreiben oder einzufügen, um Ihr Sicherheitsvideo zu skripten. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-aus-Skript, um Ihre Worte mühelos zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die das Gesicht Ihres Sicherheitsinstruktionsvideos sein sollen, um Ihre Botschaft für die Zuschauer ansprechend und nachvollziehbar zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie Barrierefreiheit & Übersetzung hinzu
Erweitern Sie die globale Reichweite und das Verständnis mit automatischen Untertiteln und 1-Klick-Übersetzung. Nutzen Sie HeyGens Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle klar ist.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Finalisieren Sie Ihre Arbeitssicherheitsvideos, indem Sie sie in Ihrem gewünschten Format exportieren, bereit für die Verteilung oder nahtlose LMS-Integration, um ihre Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitsanweisungen

.

Verwandeln Sie komplexe Sicherheitsrichtlinien und technische Anweisungen in klare, leicht verständliche Videos, die das Verständnis für alle verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Sicherheitsschulungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Sicherheitsschulungsvideos mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und professionellen Vorlagen zu erstellen. Schreiben Sie einfach Ihr Sicherheitsvideo-Skript, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGen generiert den Inhalt für effektive Sicherheitsinstruktions-Videoersteller-Fähigkeiten.

Was macht HeyGen zu einer effizienten AI-Videoerstellungsplattform für Arbeitssicherheitsvideos?

HeyGens AI-Videoerstellungsplattform rationalisiert die Produktion von Arbeitssicherheitsvideos durch die Verwendung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie. Dies ermöglicht es HR-Teams, schnell konsistente, hochwertige Sicherheitsschulungsvideos zu produzieren, ohne komplexe traditionelle Videoproduktion.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Branding für Sicherheitsinstruktionsvideos?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Sicherheitsinstruktionsvideos in mehreren Sprachen mit 1-Klick-Übersetzung und automatischen Untertiteln zu produzieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein vielfältiges Publikum erreicht. Sie können auch benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie einfach ist es, mit HeyGen visuelle Inhalte und Voiceovers zu meinen Sicherheitsvideos hinzuzufügen?

HeyGen macht es unglaublich einfach, Ihre Sicherheitsvideos zu verbessern. Sie können realistische Voiceovers aus Texten generieren und visuelle Inhalte mithilfe der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung oder durch die Nutzung vorgefertigter Vorlagen einfügen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo