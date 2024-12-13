Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für neue Mitarbeiter in einem Produktionswerk, das wesentliche Verfahren der "Arbeitssicherheitsvideos" wie Maschinenbedienung und Notausgänge veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit realistischen Rundgängen durch die Anlage, ergänzt durch eine klare, autoritative, aber freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Informationen zu präsentieren und während des gesamten Trainings Konsistenz und einen menschlichen Touch zu gewährleisten.

