Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem Produktionswerk, in dem ein freundlicher KI-Avatar die wesentlichen Sicherheitschecklisten demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und praktisch sein, mit einer klaren, beruhigenden Stimme, die jeden Schritt für eine sichere Arbeitsumgebung erklärt. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um die Anleitung individuell zu gestalten.

