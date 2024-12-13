SaaS-Video-Generator: Erstellen Sie Demos & Erklärvideos schnell

Erzeugen Sie fesselnde SaaS-Erklärvideos für Landingpages und Onboarding. Beschleunigen Sie die Inhaltserstellung mit unseren reichhaltigen Vorlagen & Szenen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet, die mit komplexer Software kämpfen, und zeigt, wie ein neues SaaS-Produkt ihre täglichen Abläufe vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern mit leuchtenden Farben sein, begleitet von einer optimistischen, professionellen Stimme, die HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzt, um schnell überzeugende "SaaS-Erklärvideos" zusammenzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingmanager richtet, die schnell ansprechende Kampagnen starten möchten, und hebt die Fähigkeit einer SaaS-Lösung hervor, den Umsatz zu steigern. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und schnell sein, mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der einen überzeugenden Ton über HeyGens "AI-Avatare" erzeugt, um wirkungsvolle "SaaS-Promo-Videos" zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Produktteams, das eine Schlüsselkomponente eines "SaaS-Produkt-Demo-Video-Makers" klar und schrittweise demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte informativ und präzise sein, einschließlich HeyGens "Untertitel/Beschriftungen", um Zugänglichkeit und Klarheit für jeden Zuschauer zu gewährleisten, einfach erstellt aus einem detaillierten Skript mit "Text-zu-Video aus Skript".
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein freundliches 20-sekündiges Einführungsvideo für vielbeschäftigte Unternehmer, das die Einfachheit der Erstellung professioneller Inhalte mit einem "SaaS-Video-Generator" veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte zugänglich und visuell reichhaltig sein, unter Einbeziehung vielfältiger Aufnahmen aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", alles erzählt mit einem warmen, ermutigenden Ton durch "Voiceover-Generierung".
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie unser SaaS-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende SaaS-Produktdemos, Erklärvideos und Promo-Videos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Inhaltserstellung vereinfachen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "Reichhaltigen Videovorlagen" oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr SaaS-Video zu erstellen. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von "Vorlagen & Szenen", die jedem Bedarf gerecht werden.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Ihre Medien hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie es sich in ein ansprechendes Video verwandelt, indem Sie "Text-zu-Video aus Skript" verwenden. Verbessern Sie Ihre Erzählung mit überzeugenden "AI-Voiceovers" und integrieren Sie Ihre eigenen Bildschirmaufnahmen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Heben Sie Ihre Videos hervor, indem Sie Ihre einzigartige Markenidentität mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden. Passen Sie jedes Element an, um mit Ihren "Marketingkampagnen" übereinzustimmen und bei Ihrem Publikum Anklang zu finden.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Sobald das Video fertig ist, "exportieren" Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte". Teilen Sie es einfach "online" oder integrieren Sie es in Ihre Landingpages, um den Umsatz zu steigern.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie SaaS-Kundenerfolgsgeschichten

Nutzen Sie AI, um authentische Kundenerfolgsvideos zu erstellen, Vertrauen aufzubauen und den greifbaren Wert Ihrer SaaS-Lösung potenziellen Käufern zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung überzeugender SaaS-Erklärvideos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken SaaS-Video-Generator mit reichhaltigen Videovorlagen, der es Nutzern ermöglicht, professionelle SaaS-Erklärvideos ohne umfangreiche Videobearbeitung zu erstellen. Sie können leicht ansprechende Inhalte für Ihre Marketingkampagnen oder Landingpages produzieren, indem Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen.

Kann HeyGen die Produktion von SaaS-Produkt-Demo-Videos vereinfachen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein äußerst effizienter SaaS-Produkt-Demo-Video-Maker zu sein. Unsere AI-generierten Videos, die AI-Voiceovers und Text-zu-Video-Funktionalität bieten, ermöglichen es Ihnen, komplexe Produktmerkmale schnell zu präsentieren, oft ohne traditionelle Videobearbeitung, was die Inhaltserstellung schneller und zugänglicher macht.

Welche Branding-Funktionen bietet HeyGen für AI-generierte SaaS-Videos?

HeyGen ermöglicht ein starkes Branding für Ihre AI-generierten SaaS-Videos durch anpassbare reichhaltige Videovorlagen und spezielle Branding-Kontrollen, die es Ihnen erlauben, Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video mit Ihrer Markenidentität über alle Marketingkampagnen und Produktmerkmale hinweg übereinstimmt.

Wie kann ich HeyGen nutzen, um effektive SaaS-Promo-Videos zu erstellen?

HeyGen macht die Erstellung wirkungsvoller SaaS-Promo-Videos einfach und hilft Ihnen, den Umsatz und die Interaktion zu steigern. Sie können ansprechende Inhalte mit AI-Voiceovers generieren und diese leicht online teilen oder auf Landingpages einbetten, um maximale Reichweite für Ihr Produkt und Ihre Marketingkampagnen zu gewährleisten.

