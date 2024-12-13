Gestalten Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für neue SaaS-Nutzer, das als ansprechendes Onboarding-Erlebnis dient. Dieses Schulungsvideo sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der die Nutzer durch die ersten Einrichtungsschritte mit einem professionellen, klaren Ton führt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um eine personalisierte, einladende Einführung in die Plattform zu schaffen.

