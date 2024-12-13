1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript

Beginnen Sie damit, ein überzeugendes Skript zu verfassen, das die wichtigsten Funktionen Ihres SaaS-Produkts hervorhebt. Verwenden Sie Erzähltechniken, um Ihr Publikum zu fesseln und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und prägnant ist. HeyGens Text-zu-Video-Funktion kann Ihr Skript in ein fesselndes Video verwandeln.