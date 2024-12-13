SaaS-Produktvideo-Generator: Erstellen Sie Demos & Erklärungen

Verwandeln Sie Ihre Produktdemos in fesselndes visuelles Storytelling mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion für mühelose Inhaltserstellung.

Haben Sie Schwierigkeiten, schnell hochwertige Produkt-Demovideos zu erstellen? Generieren Sie ein 1-minütiges Video, das sich an B2B-SaaS-Marketingteams richtet und zeigt, wie unser SaaS-Produktvideo-Generator die Inhaltserstellung mit einem sauberen, modernen visuellen Stil vereinfacht. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltseingabe, gepaart mit einer professionellen, klaren AI-Sprachüberlagerung für nahtlose Erzählung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 90-sekündiges interaktives Erklärvideo, das für Vertriebsteams und Kundenbetreuer konzipiert ist und wichtige Funktionen demonstriert. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit Bildschirmannotationen und einer freundlichen, informativen AI-Avatar-Stimme, um die Zuschauer zu führen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und vielfältige Vorlagen & Szenen, um eine überzeugende Erzählung für Ihre interaktiven Produktdemos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie müssen neue Benutzer in einen komplexen Software-Workflow einführen. Produzieren Sie ein 2-minütiges technisches Tutorial für Softwareentwickler und technische Trainer, das einen detaillierten, schrittweisen Bildschirmaufnahme-Stil bietet. Erzählen Sie mit einer ruhigen, präzisen, lehrreichen Sprachüberlagerung und sorgen Sie mit Untertiteln für Klarheit. Heben Sie die Leistungsfähigkeit unseres Produkt-Demo-Tools hervor, indem Sie den Bildschirm- und Kamerarekorder verwenden, um präzise Aktionen aufzuzeichnen und verfolgbaren Links für die Leistungsüberwachung zu generieren.
Beispiel-Prompt 3
Passen Sie Ihre Marketinginhalte mühelos für jede Plattform an mit einem 45-sekündigen Video für digitale Vermarkter und Content-Ersteller. Verwenden Sie einen visuell reichen Stil, der dynamisch verschiedene Seitenverhältnisse zeigt. Nutzen Sie eine lebhafte, energetische AI-Stimme und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für die perfekte Anpassung auf allen Geräten. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität, indem Sie Assets aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um die Optimierung für Mobilgeräte und Desktops für alle Ihre Inhalte sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der SaaS-Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produktdemos und Erklärvideos. Verwandeln Sie Ihre SaaS-Funktionen in ansprechende visuelle Geschichten, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen, die darauf ausgelegt sind, Ihre SaaS-Produktvideoerstellung zu starten und von Anfang an ein poliertes Aussehen zu gewährleisten.
2
Step 2
Erzeugen Sie fesselnde Erzählungen
Nutzen Sie die AI-Sprachüberlagerungserstellung, um Ihrem Video klare, natürlich klingende Audios hinzuzufügen und Ihr Skript in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln, die die Zuschauer durch Ihr Produkt führt.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding an
Integrieren Sie das einzigartige Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Steuerungen, um sicherzustellen, dass Ihr Video Ihre Identität widerspiegelt und kohärente und professionelle Marketinginhalte erstellt.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung im Seitenverhältnis und Exportoptionen, und teilen Sie es dann mit verfolgbaren Links, um Engagement zu überwachen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie positive Benutzererfahrungen in überzeugende Videotestimonials und Fallstudien, um Vertrauen aufzubauen und die Wirkung des Produkts zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von SaaS-Produkt-Demovideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle SaaS-Produkt-Demovideos zu erstellen, indem Bildschirm- und Kameraaufnahmen mit AI-Sprachüberlagerungen kombiniert werden. Die Text-zu-Video-Funktion beschleunigt die Inhaltserstellung und macht HeyGen zu einem leistungsstarken Produkt-Demo-Tool.

Welche technischen Steuerungen bietet HeyGen zur Anpassung von Produkt-Demovideos?

HeyGen bietet umfangreiche technische Steuerungen zur Anpassung Ihrer Produkt-Demovideos, einschließlich Größenanpassung im Seitenverhältnis und robuster Branding-Steuerungen für Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass Ihr visuelles Storytelling über alle Marketinginhalte hinweg konsistent ist und für verschiedene Plattformen optimiert wird.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass meine Erklärvideos für die Verbreitung optimiert sind?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Erklärvideos für verschiedene Vertriebskanäle zu optimieren, durch Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis und vielseitige Exportoptionen. Sie können diese Produkt-Demovideos einfach mit verfolgbaren Links teilen und so eine breite Reichweite und Leistungsanalysen sicherstellen.

Welche AI-Fähigkeiten treiben den SaaS-Produktvideo-Generator von HeyGen an?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI für seinen SaaS-Produktvideo-Generator, einschließlich AI-Avatare und ausgefeilte Sprachüberlagerungserstellung aus Text-zu-Video-Skripten. Diese zentralen technischen Funktionen ermöglichen die schnelle Produktion hochwertiger Erklärvideos ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten.

