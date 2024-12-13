Der ultimative SaaS-Produkt-Trainingsvideo-Maker

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Demo-Videos und Trainings-Tutorials mit anpassbaren Vorlagen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für neue Software-Nutzer, das zeigt, wie HeyGen als SaaS-Produkt-Trainingsvideo-Maker funktioniert. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit animierten Overlays, die wichtige Funktionen hervorheben, während ein professioneller Sprecher die Zuschauer führt. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung detaillierter Produkt-Trainingsvideos mit der Text-zu-Video-Funktion, um den Onboarding-Prozess zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Produkt-Demo-Video für potenzielle B2B-Kunden, das eine spezifische neue Funktion innerhalb einer SaaS-Plattform veranschaulicht. Verwenden Sie einen modernen und ansprechenden visuellen Stil mit dynamischen Übergängen, ergänzt durch eine fröhliche, freundliche Stimme. Zeigen Sie, wie AI-Avatare das Demo-Erlebnis personalisieren können, um komplexe Produkt-Demo-Videos zugänglicher und ansprechender für Verkaufspräsentationen zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Marketingfachleute, das die Vorteile eines neuen Service-Updates beschreibt. Der visuelle Stil sollte lebendig und markenkonform sein, mit infographic-ähnlichen Elementen, gepaart mit energetischer Hintergrundmusik und klarer Erzählung. Demonstrieren Sie, wie die Verwendung anpassbarer Vorlagen und Szenen die Erstellung überzeugender Erklärvideos ohne umfangreiche Designkenntnisse vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Video-Tutorial für bestehende Nutzer, das einen häufigen Fehlerbehebungsprozess für eine SaaS-Anwendung erklärt. Die visuelle Präsentation sollte schrittweise und bildschirmaufnahmefokussiert sein, mit klaren Anmerkungen, unterstützt von einer ruhigen, instruktiven Stimme. Heben Sie die Nützlichkeit von automatischen Untertiteln hervor, um die Zugänglichkeit und Klarheit für detaillierte Video-Tutorials zu gewährleisten, insbesondere in lauten Umgebungen oder für Nicht-Muttersprachler.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein SaaS-Produkt-Trainingsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende SaaS-Produkt-Trainingsvideos und Demos, die Nutzer schulen und das Onboarding mit leistungsstarken AI-gesteuerten Tools optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen wählen, um schnell Ihre ersten Videoszenen zu generieren. Dies nutzt die Kraft von Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Trainingsinhalte zu präsentieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne Kameras oder Schauspieler zu benötigen. Verbessern Sie Ihre Szenen mit relevantem Stock-Material, um wichtige Punkte effektiv zu veranschaulichen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stimme
Erstellen Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript. Integrieren Sie dann das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit umfassenden Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Auflösung wählen. Nutzen Sie intelligente Sharing-Funktionen, um Ihre fertigen Trainingsvideos mühelos über verschiedene Plattformen zu verteilen und Ihr Publikum überall zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Erstellung von Produkt-Demos

Produzieren Sie schnell überzeugende Produkt-Demo-Videos und Erklärinhalte mit AI, um Funktionen effektiv zu präsentieren, ohne großen Aufwand.

Häufig Gestellte Fragen

Wie automatisiert HeyGen die Erstellung von SaaS-Produkt-Trainingsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von SaaS-Produkt-Trainingsvideos durch seine generative AI-Plattform. Nutzer können Text-zu-Video mit einem Skript umwandeln, indem sie AI-Avatare und automatisierte Videogenerierung nutzen, um schnell überzeugende Video-Tutorials und Produkt-Demo-Videos ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Videovorlagen in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Videovorlagen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Logos und spezifischer Farben, und aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen wählen, um sich an das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Unternehmens für alle Erklärvideos anzupassen.

Nutzt HeyGen AI für die Erstellung von Voiceovers und Sprachfähigkeiten?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche AI-Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Erzählungen für Ihre Videos bereitzustellen. Diese generative AI-Plattform unterstützt auch Untertitel, verbessert die Zugänglichkeit und erleichtert potenzielle Sprachübersetzungen für ein globales Publikum.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Erklärvideos helfen?

HeyGen ist eine leistungsstarke generative AI-Plattform, die entwickelt wurde, um effektive Erklärvideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Sie ermöglicht es Ihnen, Text in Video zu verwandeln, indem Sie AI-Avatare und eine Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell durch automatisierte Videogenerierung vermittelt wird.

