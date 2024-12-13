Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das auf Vertriebsteams und Account-Executives zugeschnitten ist und ein zentrales Merkmal unseres SaaS-Produkt-Demo-Video-Generators demonstriert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, wobei Bildschirmaufzeichnungssoftware verwendet wird, um wesentliche Arbeitsabläufe hervorzuheben, ergänzt durch eine klare und selbstbewusste AI-generierte Sprachüberlagerung. Stellen Sie sicher, dass das Video die robuste Sprachüberlagerungsfunktion von HeyGen nutzt, um wirkungsvolle Botschaften effizient zu übermitteln.

Video Generieren