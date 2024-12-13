SaaS-Produkt-Demo-Video-Generator für fesselnde Demos

Erstellen Sie mit Leichtigkeit fesselnde Produkt-Demo-Videos mit unseren vielfältigen Vorlagen und Szenen für sofortige Wirkung.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das auf Vertriebsteams und Account-Executives zugeschnitten ist und ein zentrales Merkmal unseres SaaS-Produkt-Demo-Video-Generators demonstriert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, wobei Bildschirmaufzeichnungssoftware verwendet wird, um wesentliche Arbeitsabläufe hervorzuheben, ergänzt durch eine klare und selbstbewusste AI-generierte Sprachüberlagerung. Stellen Sie sicher, dass das Video die robuste Sprachüberlagerungsfunktion von HeyGen nutzt, um wirkungsvolle Botschaften effizient zu übermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein detailliertes 2-minütiges Anleitungsvideo für Produktmanager und technischen Support, das die fortschrittlichen Funktionen und die Funktionalität unserer Plattform zeigt. Verwenden Sie einen technischen und präzisen visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ergänzt durch Bildschirmtexte und Anmerkungen. Der Ton sollte informativ und gleichmäßig sein, erstellt mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um Genauigkeit und Konsistenz in allen technischen Erklärungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Marketingvideo, das auf Marketing-Spezialisten und Demand-Generation-Teams abzielt und zeigt, wie sie den Erfolg mit verfolgbaren Links messen können. Das visuelle Design sollte modern und dynamisch sein, mit lebendigen Übergängen und einer optimistischen Hintergrundmusik. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um die Präsentation zu personalisieren und eine nachvollziehbare und überzeugende Erzählung für die Lead-Pflege zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein benutzerfreundliches 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Benutzer, das sich auf die Einfachheit der No-Code-Erstellung innerhalb unserer Online-Produkt-Demo-Software konzentriert. Der visuelle Ansatz sollte hell und einladend sein, mit einfachen Animationen und klaren, prägnanten Textüberlagerungen. Der Ton sollte freundlich und zugänglich sein, wobei HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden, um eine optimale Anzeige auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten und das anfängliche Benutzererlebnis nahtlos zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der SaaS-Produkt-Demo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produkt-Demo-Videos, die Aufmerksamkeit erregen und den Wert Ihrer SaaS-Lösung klar Ihrem Publikum präsentieren.

1
Step 1
Erfassen Sie Ihr Produkterlebnis
Nutzen Sie die integrierte "Bildschirmaufzeichnungssoftware", um die wichtigsten Funktionen und Arbeitsabläufe Ihres SaaS-Produkts direkt von Ihrem Browser oder Desktop aus festzuhalten und produktgenaue Visualisierungen zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Sprachüberlagerungen und Avatare hinzu
Erstellen Sie überzeugende "AI-Sprachüberlagerungen" aus Ihrem Skript oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihr Demo zu erzählen und die Klarheit und das Engagement zu erhöhen.
3
Step 3
Wählen Sie Vorlagen und Marken-Assets
Wählen Sie aus einer Vielzahl von optisch ansprechenden "Video-Vorlagen" und Szenen, um Ihr Demo effektiv zu strukturieren. Wenden Sie mühelos das Logo und die Farben Ihrer Marke an, um ein professionelles, konsistentes Erscheinungsbild zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Demo
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Produkt-Demo-Video und "Teilen Sie Videos" mühelos mit Ihrem Publikum über verfolgte Links oder laden Sie es für andere Plattformen herunter.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Kundenerfolg mit Demos hervor

.

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um zu zeigen, wie Kunden Ihr SaaS-Produkt erfolgreich nutzen, und bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller SaaS-Produkt-Demo-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von SaaS-Produkt-Demo-Videos durch fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich Text-zu-Video aus einem Skript und AI-Sprachüberlagerungen. Dies ermöglicht es den Nutzern, effizient hochwertige Produkt-Demo-Videos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.

Kann HeyGen interaktive Produktdemos mit ansprechenden Elementen erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende interaktive Produktdemos mit Funktionen wie Hotspots und verzweigten Szenarien zu erstellen. Sie können klare Call-to-Action-Elemente einfügen, die ein personalisiertes und dynamisches Benutzererlebnis ermöglichen.

Welche Aufnahme- und Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Produktdemos?

HeyGen bietet robuste Bildschirmaufzeichnungssoftware und einen Webcam-Rekorder, um Ihr Produkt in Aktion festzuhalten. Unsere intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihr Filmmaterial mühelos hochzuladen und zu bearbeiten, was einen reibungslosen, No-Code-Erstellungsprozess für Ihre Produkt-Demo-Videos gewährleistet.

Wie kann HeyGen Marken-Konsistenz und Personalisierung in Produktdemos sicherstellen?

HeyGen unterstützt starke Markenbildung durch anpassbare Video-Vorlagen und Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Durch die Nutzung von AI-Funktionen können Sie auch Personalisierung zu Ihren Produkt-Demo-Videos hinzufügen, um ein einzigartiges und konsistentes Erlebnis für Ihr Publikum mit hochauflösenden Grafiken zu schaffen.

