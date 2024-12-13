SaaS-Onboarding-Videoersteller: Kundenbindung steigern

Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Kunden-Onboarding-Videos. Verwandeln Sie Skripte mühelos in fesselnde Videos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie für eine schnellere Produktion.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für neue SaaS-Nutzer, das einen hellen, energetischen visuellen Stil mit klaren animierten Overlays und einer mitreißenden Stimme bietet, um zu demonstrieren, wie man eine Kernfunktion des Produkts nutzt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte Anleitungen in ein fesselndes Kunden-Onboarding-Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für bestehende Kunden, um ein kürzlich veröffentlichtes Feature hervorzuheben. Verwenden Sie eine moderne und elegante visuelle Ästhetik mit einem professionellen AI-Avatar, der prägnante Informationen liefert, und betonen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Tutorial-Videos auf menschliche Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Kurzvideo für potenzielle Interessenten, die eine Landingpage besuchen. Integrieren Sie einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit schnellen Schnitten und einer aufmerksamkeitsstarken, motivierenden Stimme, um die sofortigen Vorteile der SaaS-Lösung mit anpassbaren Vorlagen und Szenen für maximale Kundenbindung zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Unternehmenskunden, die an erweiterten Funktionen interessiert sind. Verwenden Sie einen anspruchsvollen und informativen visuellen Ansatz mit detaillierten Bildschirmaufnahmen und einer professionellen, ruhigen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung und Untertitel, um Klarheit und Zugänglichkeit für personalisierte Onboarding-Videos zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der SaaS-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Kunden-Onboarding-Videos, die die Bindung steigern und die Benutzerakzeptanz mit unserer KI-gestützten Plattform optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Onboarding-Nachricht und geben Sie Ihr Skript ein, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, die sofort erste Videoszenen für Ihre SaaS-Onboarding-Videos generiert.
2
Step 2
Wählen und personalisieren Sie AI-Avatare
Personalisieren Sie Ihr Onboarding-Erlebnis, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihre Produktdemos für die Nutzer ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit Ihrer Nachricht, indem Sie natürliche Sprachaufnahmen direkt aus Ihrem Skript mit fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihre Kunden-Onboarding-Videos, indem Sie das optimale Seitenverhältnis auswählen und sie in hoher Auflösung exportieren, bereit für den sofortigen Einsatz und die Kundenbindung.

Veranschaulichen Sie den Wert mit Erfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten, um den realen Wert zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, was von Anfang an zu einer tieferen Kundenbindung führt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine SaaS-Kunden-Onboarding-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "Kunden-Onboarding-Videos" effizient mit "KI-gesteuerten Videos" und einer Vielzahl von "anpassbaren Vorlagen" zu erstellen. Dies verbessert die "Kundenbindung" und "-retention", indem klare, ansprechende "Tutorial-Videos" für Ihre Nutzer bereitgestellt werden.

Kann HeyGen bei der Erstellung von "personalisierten Onboarding-Videos" für verschiedene Nutzer helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, "personalisierte Onboarding-Videos" in großem Maßstab mit "AI-Avataren" und "Text-zu-Sprache"-Funktionen zu erstellen. Dies ermöglicht eine schnelle "Videoerstellung", die sich auf die einzigartige Erfahrung jedes Nutzers zugeschnitten anfühlt und ein besseres Verständnis und eine höhere Akzeptanz fördert.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten "SaaS-Onboarding-Videoersteller"?

HeyGen optimiert die "Videoerstellung" mit Funktionen zur "automatisierten Videogenerierung" wie "Text-zu-Video aus Skript" und "Sprachgenerierung", was die Produktionszeit erheblich verkürzt. Sie können schnell professionelle "Produktdemos" und "Erklärvideos" ohne komplexe Bearbeitung erstellen.

Gibt es Branding-Optionen für HeyGens "Onboarding-Videos"?

Absolut. HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, benutzerdefinierte Schriftarten und Markenfarben in Ihre "anpassbaren Vorlagen" zu integrieren. Sie können auch "Bildschirmaufnahme"-Segmente für authentische "Produktdemos" einfügen, um ein konsistentes und professionelles Markenimage zu wahren.

