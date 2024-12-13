SaaS-Onboarding-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Anleitungen

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Anleitungs- und Schulungsvideos, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie aus einem Skript nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das neuen Nutzern die Kernfunktionen einer hochmodernen SaaS-Plattform vorstellt, indem ein freundlicher AI-Avatar sie durch die ersten Schritte führt. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einer professionellen, beruhigenden Voiceover-Generierung aufweisen, die für vielbeschäftigte Fachleute gedacht ist, die eine schnelle und effektive Einführung suchen. Konzentrieren Sie sich darauf, wichtige Funktionen hervorzuheben, um die Benutzerbindung von Anfang an zu verbessern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Produktmanager schnell ein neues Funktionsupdate für seine Software ankündigen muss. Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Produkt-Demo-Video mit Text-zu-Video aus einem Skript, das die neue Funktionalität mit ansprechenden visuellen Elementen zeigt. Die Zielgruppe sind bestehende Power-User, die prägnante, umsetzbare Updates benötigen, präsentiert in einem schnellen, energetischen visuellen und audiovisuellen Stil, ergänzt durch klare Untertitel für die Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Wie kann ein globales Unternehmen seine vielfältige Belegschaft effektiv über Compliance-Richtlinien schulen? Entwerfen Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo mit einem polierten, informativen visuellen Stil und professioneller Voiceover-Generierung, lokalisiert für mehrere Regionen. Dieses Video, das sich an Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen und Sprachen richtet, sollte die Fähigkeiten für mehrsprachige Videos nutzen, indem klare Untertitel und möglicherweise verschiedene Sprach-Voiceovers integriert werden, um komplexe Informationen verständlich und universell zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Steigern Sie die Wirkung Ihrer Marketingkampagne, indem Sie ein lebendiges 45-sekündiges Werbevideo erstellen, das potenzielle Kunden zu einem neuen Software-Test anzieht. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen aus der Medienbibliothek, um schnell eine lebendige, visuell ansprechende Kurzformanzeige zusammenzustellen, die den Kernnutzen kommuniziert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig, energisch und mit eingängiger Musik versehen sein, die direkt auf Marketingteams abzielt, die nach schnellen, wirkungsvollen Tools zur Benutzerbindung suchen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr SaaS-Onboarding-Video-Generator

Erstellen Sie schnell ansprechende, AI-generierte Onboarding-Videos, um die Benutzerbindung zu verbessern und neue Nutzer effektiv durch Ihr Produkt zu führen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Onboarding-Skript in die Plattform einfügen. Unsere "Text-zu-Video-aus-Skript"-Funktion verwandelt Ihren Text in eine dynamische Videonarration und legt den Grundstein für ein klares und prägnantes Onboarding-Erlebnis.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren, und wählen Sie eine anpassbare Vorlage, die mit der Ästhetik Ihres Produkts übereinstimmt. Diese visuellen Elemente werden die Aufmerksamkeit fesseln und Ihre Onboarding-Videos ansprechend machen.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding-Elementen wie Ihrem Logo und Ihren Markenfarben. Nutzen Sie die "Voiceover-Generierung", um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft perfekt klar ist, und machen Sie Ihr Video professionell und markengerecht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges SaaS-Onboarding-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Genießen Sie das Ergebnis der "automatisierten Videoproduktion" und befähigen Sie Ihre Nutzer von Anfang an.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie die Akzeptanz mit Erfolgsgeschichten

.

Begeistern Sie neue Nutzer, indem Sie den Produktwert durch überzeugende AI-generierte Kundenerfolgsgeschichten zeigen, die in die Onboarding-Reise integriert sind.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was ist HeyGen und wie vereinfacht es die Videoproduktion?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-generierte Videoplattform, die die Videoproduktion erheblich vereinfacht, indem sie Nutzern ermöglicht, professionelle Videos aus Text zu erstellen. Sie befähigt Unternehmen, ansprechende Inhalte effizient zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten oder traditionelle Videoproduktionsressourcen zu benötigen, und optimiert den gesamten Prozess der Videoproduktionstools.

Wie funktionieren die AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen?

HeyGen nutzt ausgeklügelte AI-Avatare, die aus einem Skript zum Leben erweckt werden können, indem sie automatisch realistische Voiceovers und Lippenbewegungen generieren. Diese Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie optimiert die Inhaltsproduktion und ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte mühelos und präzise in dynamische Präsentationen zu verwandeln.

Kann HeyGen für spezifische geschäftliche Videobedürfnisse wie Schulungen oder Produktdemos verwendet werden?

Absolut, HeyGen bietet anpassbare Vorlagen, die ideal für die Erstellung einer Vielzahl von Geschäftsinhalten sind, einschließlich Schulungsvideos, Produkt-Demo-Videos und SaaS-Onboarding-Videos. Unsere Plattform erleichtert die automatisierte Videoproduktion, sodass es einfach ist, Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen und Benutzerbindungsziele anzupassen und zu personalisieren.

Unterstützt HeyGen die mehrsprachige Videoproduktion und Untertitelgenerierung?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos und bietet robuste Untertitelgenerierungsfunktionen, um die Zugänglichkeit und globale Reichweite zu verbessern. Seine fortschrittliche Text-zu-Sprache-Technologie ermöglicht die Erstellung hochwertiger Voiceovers in mehreren Sprachen, wodurch Ihre Inhalte weltweit wirkungsvoll werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo