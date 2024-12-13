SaaS-Onboarding-Generator: Perfekte Benutzererlebnisse starten

Automatisieren Sie Ihren Benutzer-Onboarding-Prozess und steigern Sie das Engagement mit dynamischen Videoleitfäden, die aus einem Skript generiert werden.

Entdecken Sie, wie unser SaaS-Onboarding-Generator die Erstellung interaktiver Produkttouren in diesem fokussierten 90-Sekunden-Video vereinfacht, das speziell für Produktmanager und technische Onboarding-Spezialisten entwickelt wurde. Es bietet einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen, mitreißender Technomusik und einer klaren AI-Sprachübertragung, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wurde.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entfalten Sie die Kraft der Workflow-Automatisierung im Kunden-Onboarding mit diesem 1-minütigen Erklärvideo für Customer Success Manager und Operations-Leiter. Es zeigt, wie effiziente Kunden-Onboarding-Portale erstellt werden, präsentiert in einem modernen, lösungsorientierten visuellen Stil, mit animierten Grafiken, einer ruhigen und beruhigenden AI-Stimme und der Nutzung von HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Lernen Sie, wie Sie effektive Onboarding-Checklisten schnell mit vorgefertigten Vorlagen bereitstellen können, in diesem energiegeladenen 45-Sekunden-Leitfaden, der für Kleinunternehmer und Startup-Gründer konzipiert ist. Er hebt dynamische Schnitte, visuell ansprechende Vorlagenvorschauen, eine freundliche AI-Stimme hervor und wird durch HeyGens Medienbibliotheksunterstützung und automatische Untertitel/Captions ergänzt.
Beispiel-Prompt 3
Erkunden Sie die fortschrittliche Integration unseres SaaS-Onboarding-Generators mit CRM-Systemen, die umfassende Kundenbindungsanalysen in diesem detaillierten 2-Minuten-Video bietet, das sich an Enterprise Account Manager und Sales Operations-Teams richtet. Es bietet elegante UI-Demonstrationen, eine autoritative AI-Stimme, dezente Hintergrundmusik und ist für verschiedene Plattformen optimiert, indem HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis genutzt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein SaaS-Onboarding-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Benutzeraktivierung und steigern Sie die Bindung, indem Sie mit Ihrem SaaS-Onboarding-Generator einfach dynamische und personalisierte Onboarding-Erlebnisse erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Onboarding-Vorlage
Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Bibliothek vorgefertigter Vorlagen und Szenen, um schnell die Struktur Ihrer SaaS-Onboarding-Reise zu skizzieren.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Inhalte
Verwandeln Sie Ihre Onboarding-Skripte in überzeugende Videolektionen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um eine klare Benutzer-Onboarding-Kommunikation sicherzustellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Passen Sie Ihre Onboarding-Videos mit HeyGens Branding-Kontrollen an, indem Sie die Logos und Farbschemata Ihres Unternehmens integrieren, um ein kohärentes Kunden-Onboarding-Erlebnis zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihrer Reise
Finalisieren und exportieren Sie Ihre interaktive Onboarding-Reise in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass sie für eine nahtlose Bereitstellung optimiert ist und zur langfristigen Bindung beiträgt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Customer-Success-Videos in das Onboarding integrieren

.

Bauen Sie Vertrauen auf und demonstrieren Sie den realen Wert, indem Sie inspirierende Kundenreisen präsentieren, die neue Benutzer motivieren, Ihr SaaS vollständig zu übernehmen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von SaaS-Onboarding-Software?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript, um komplexe Anweisungen in ansprechende interaktive Produkttouren und Onboarding-Software zu verwandeln, ohne umfangreiche Produktion. Dies ermöglicht eine effiziente Workflow-Automatisierung für Ihre Kunden-Onboarding-Prozesse.

Kann HeyGen in bestehende Kunden-Onboarding-Portale oder CRM-Systeme integriert werden?

HeyGen unterstützt verschiedene Branding-Kontrollen für eine nahtlose Integration in Ihre Kunden-Onboarding-Portale. Während die direkte CRM-Integration variieren kann, können HeyGens Video-Exporte problemlos in die meisten Plattformen eingebettet werden, um Ihre Customer Success Enablement-Tools zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einer effektiven No-Code-Lösung für Produktführungen im Benutzer-Onboarding?

HeyGen befähigt Teams, schnell überzeugende Benutzer-Onboarding-Inhalte mit vorgefertigten Vorlagen und Text-zu-Video-Generierung aus einem Skript zu erstellen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es jedem, interaktive Produkttouren und klare Onboarding-Checklisten ohne Programmierkenntnisse zu erstellen, was das Kunden-Onboarding vereinfacht.

Wie kann HeyGen helfen, Onboarding-Tools für unterschiedliche Benutzerbedürfnisse anzupassen und zu skalieren?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Vorlagen & Szenen, Branding-Kontrollen und Sprachübertragungen, um Inhalte präzise zu gestalten. Dies ermöglicht es Unternehmen, personalisierte Kunden-Onboarding-Erlebnisse effizient zu skalieren und umfassende Wissensdatenbank-Softwareunterstützung für verschiedene Segmente bereitzustellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo