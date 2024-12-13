SaaS-Feature-Launch-Generator: Video leicht gemacht

Erstellen Sie mühelos fesselnde Launch-Videos für Produktupdates, indem Sie Ihre Skripte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 45-sekündiges SaaS-Produkt-Demo-Video, das sich an SaaS-Teams richtet und eine komplexe Funktion mit einem klaren, instruktiven visuellen Stil demonstriert. Integrieren Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit und nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Erklärvideo-Produktion zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Marketingkampagnen-Video, das für ein breites Publikum auf Plattformen wie LinkedIn konzipiert ist und sich auf innovative Kurzvideo-Konzepte konzentriert. Nutzen Sie einen trendbewussten visuellen Stil und einen optimistischen Audio-Ton, indem Sie HeyGens "AI-Avatare" und die reichhaltige "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 90-sekündiges SaaS-Erklärvideo für YouTube, das bedeutende Produktupdates für bestehende Nutzer detailliert darstellt, präsentiert in einem informativen und leicht verständlichen visuellen Stil. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Erzählung aufzubauen, und sorgen Sie für eine optimale Präsentation auf allen Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte".
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der SaaS-Feature-Launch-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell überzeugende Launch-Videos für Ihre neuen SaaS-Features mit unserem intuitiven, AI-gestützten Generator, der darauf ausgelegt ist, Ihr Publikum zu begeistern und die Akzeptanz zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Launch-Video-Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von SaaS-optimierten Vorlagen, um Ihre Kurzvideo-Konzepte für einen neuen Feature-Launch schnell zu strukturieren.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihr Produkt-Demo
Laden Sie einfach hoch oder nutzen Sie unsere Bildschirmaufnahme-Integration, um Ihre SaaS-Produkt-Demo-Videos in Aktion zu zeigen und wichtige Funktionen hervorzuheben.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Sprachübertragungen
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit natürlich klingenden AI-Sprachübertragungen und personalisieren Sie Ihr Video mit optionalen AI-Avataren, um eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie für Ihre Kampagnen
Überprüfen Sie Ihre endgültigen Launch-Videos, fügen Sie wichtige Untertitel/Beschriftungen hinzu und exportieren Sie in verschiedenen Seitenverhältnissen für Ihre Marketingkampagnen auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produkttraining & Onboarding verbessern

Erstellen Sie fesselnde interne und externe Schulungsvideos, um Nutzer effektiv einzuarbeiten und Teams über neue SaaS-Features und Produktverbesserungen zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung effektiver SaaS-Launch-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker SaaS-Launch-Video-Maker, der SaaS-Teams und PMMs befähigt, ansprechende Launch-Videos und Produktupdates mühelos zu erstellen. Die intuitive Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um die Produktion hochwertiger Marketingkampagnen zu vereinfachen.

Kann HeyGen zur Produktion von SaaS-Produkt-Demo-Videos und Erklärvideos genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung überzeugender SaaS-Produkt-Demo-Videos und SaaS-Erklärvideos. Nutzer können Bildschirmaufnahmen integrieren und ihre Inhalte mit robusten Branding-Kontrollen und fortschrittlichen AI-Sprachübertragungen für ein poliertes, professionelles Ergebnis anpassen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung von Kurzvideo-Konzepten?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von SaaS-optimierten Vorlagen und Funktionen wie Hook-Ideen, um die Erstellung von Kurzvideo-Konzepten zu inspirieren und zu beschleunigen. Dies ermöglicht es Marketingkampagnen auf Plattformen wie LinkedIn und YouTube, schnell die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

Unterstützt HeyGen anpassbare AI-Sprachübertragungen für Videoinhalte?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Sprachgenerierungsfähigkeiten, die es Nutzern ermöglichen, aus einer Vielzahl von AI-Stimmen zu wählen und deren Ton und Stil anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Launch-Videos und Produktupdates perfekt bei Ihrer Zielgruppe ankommen.

