HeyGen vereinfacht das Storyboarding und das visuelle Design, indem es eine umfassende Suite für Erklärvideo-Software bietet. Sie können Ihre Erzählung schnell mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen zusammenstellen und dann Ihr Video mit Assets aus einer umfangreichen Medienbibliothek oder Ihren eigenen Uploads bereichern, was den kreativen Workflow von der Konzeption bis zur Fertigstellung vereinfacht.