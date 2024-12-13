SaaS-Feature-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Demos

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in fesselnde Produktdemos und Nutzer-Onboarding-Videos mit den leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen.

545/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das sich an potenzielle B2B-Kunden richtet, die ein neues Projektmanagement-SaaS-Tool in Betracht ziehen, und betonen Sie dabei effizientes visuelles Storytelling. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und informativ sein, mit klaren Bildschirmdemonstrationen und einer ruhigen, autoritativen Stimme, um Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um eine überzeugende Erzählung zu strukturieren, die ein wichtiges Integrationsmerkmal hervorhebt und die Gesamtpräsentation und Wirkung verstärkt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produkt-How-to-Video für bestehende Nutzer, die mit einer bestimmten erweiterten Einstellung in ihrem CRM-SaaS zu kämpfen haben, und bieten Sie eine schnelle Lösung an. Das Video sollte einen direkten, tutorialartigen visuellen Ansatz verfolgen, mit Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen, begleitet von einer fröhlichen, hilfreichen Stimme und wichtigen Untertiteln für die Barrierefreiheit. Dies wird die Fähigkeit von HeyGen nutzen, diese Untertitel direkt aus einem Text-zu-Video-Skript zu generieren, um Klarheit und Verständlichkeit für alle Nutzer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige SaaS-Videoanzeige, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit von Social-Media-Nutzern zu erregen und die einzigartigen AI-gesteuerten Automatisierungsfähigkeiten einer Marketing-Analyseplattform zu bewerben. Der visuelle Stil muss schnelllebig und visuell beeindruckend sein, mit fetten Grafiken und fesselnden Bewegungen, unterstützt von einem energetischen, modernen Soundtrack ohne umfangreiche Sprachübertragung, und optimiert durch HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene soziale Plattformen. Dieses schnelle Marketingstück sollte die Zuschauer dazu bringen, mehr über die Effizienz des Produkts zu erfahren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der SaaS-Feature-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Erklärvideos für Ihre SaaS-Features mit AI-gestützten Tools, von Skript zu beeindruckendem Visual in Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Erstellung eines Skripts mit AI. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Ideen direkt in prägnante Erklärvideoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente mit AI-Avataren hinzu
Bereichern Sie Ihre Geschichte, indem Sie ansprechende visuelle Elemente integrieren. Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihren Produktdemonstrationen eine dynamische menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an und generieren Sie Voiceover
Personalisieren Sie Ihr Video mit der Identität Ihrer Marke, indem Sie die "Branding-Kontrollen" für Logos und Farben verwenden. Fügen Sie dann ein professionelles Voiceover zu Ihrem Skript hinzu, das mit fortschrittlicher AI generiert wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr animiertes Erklärvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, finalisieren und "Exportieren" Sie Ihre hochwertige Kreation. Sie können das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr endgültiges animiertes Erklärvideo für jedes Publikum perfekt ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Nutzer-Onboarding und Produkt-How-Tos

.

Verbessern Sie das Nutzer-Onboarding und Produkt-How-to-Videos mit AI, um sicherzustellen, dass Nutzer Funktionen schnell verstehen und den Produktwert maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das kreative visuelle Storytelling in meinen Erklärvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihr visuelles Storytelling mit einer Vielzahl von angepassten Videovorlagen und der Fähigkeit, dynamische animierte Erklärvideos zu erstellen, zu verbessern. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, Ihre kreative Vision mühelos zum Leben zu erwecken, sodass Ihre Botschaft effektiver ankommt.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktdemos und Nutzer-Onboarding-Inhalten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung überzeugender Produktdemos und Nutzer-Onboarding-Videos mit seinem intuitiven AI-Video-Creator und Drag-and-Drop-Editor. Sie können effizient hochwertige Inhalte produzieren, die Funktionen klar erklären und Nutzer durch Ihr Produkt führen.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und Voiceovers für meine Erklärinhalte generieren?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare und robuste Voiceover-Generierungsfunktionen, die Text-zu-Video mit lebensechten Erzählern verwandeln. Dies ermöglicht es Ihnen, fesselnde Erklärvideos zu produzieren, ohne Schauspieler engagieren oder selbst Audio aufnehmen zu müssen.

Welche Branding-Kontrollen sind für SaaS-Feature-Erklärvideos verfügbar, die mit HeyGen erstellt wurden?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Markenfarben und andere benutzerdefinierte Elemente in Ihre SaaS-Feature-Erklärvideos zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und stärkt Ihre Markenidentität in all Ihren Videomarketing-Bemühungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo