Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein poliertes 60-sekündiges Video speziell für Kleinunternehmer und Unternehmer, die ansprechende Inhalte ohne die Komplexität traditioneller Videoproduktion benötigen. Verwenden Sie eine moderne, klare Ästhetik, bei der ein freundlicher KI-Avatar die Informationen präsentiert, begleitet von klarem, deutlichem Audio. Demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Videogenerierung, indem Sie die KI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produktanleitungsvideo, das sich an Produktmanager richtet, die neue Funktionen oder Software-Updates klar demonstrieren müssen. Der Stil sollte ein klarer, direkter Leitfaden sein, mit Bildschirmtext, der die wichtigsten Schritte hervorhebt, unterstützt von einem ruhigen, instruktiven Voiceover. Veranschaulichen Sie den nahtlosen Prozess, schriftliche Anweisungen in ein Video zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video- und Untertitel-/Caption-Funktionen von HeyGen nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 50-sekündiges Video, das für digitale Vermarkter konzipiert ist, die wirkungsvolle Anzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen erstellen und sich auf ihre Marketingstrategie konzentrieren. Der visuelle und akustische Stil sollte schnelllebig und dynamisch sein, mit eingängiger Hintergrundmusik und einem selbstbewussten Voiceover. Heben Sie die Vielseitigkeit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen und die Anpassung und den Export von Seitenverhältnissen hervor, um Inhalte kanalübergreifend zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein SaaS-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, KI-gestützte Erklärvideos in Minuten mit intuitiven Tools und anpassbaren Optionen, die Ihre Botschaft in ansprechende Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek von "anpassbaren Vorlagen" und Szenen, die für verschiedene Erklärvideo-Bedürfnisse entwickelt wurden und einen perfekten Ausgangspunkt bieten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Botschaft hinzu
Geben Sie Ihr Skript oder Ihren Text direkt in den Editor ein. Die "Text-zu-Video"-Funktion bereitet Ihre Erzählung für die nahtlose KI-Sprachgenerierung vor.
3
Step 3
Generieren Sie KI-Elemente
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen ausdrucksstarken "KI-Avatar" auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und automatisch ein professionelles Voiceover für Ihr Skript generieren.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Überprüfen Sie Ihr Video, fügen Sie "Untertitel/Captions" für verbesserte Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Erklärvideo in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und Onboarding

Verbessern Sie Benutzerengagement und -bindung mit KI-gestützten Schulungsvideos, die komplexe SaaS-Funktionen leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Prozess zur Erstellung animierter Erklärvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es kreativen Teams, schnell hochwertige, animierte Erklärvideos über seine intuitive, KI-gestützte Videogenerierungsplattform zu produzieren. Benutzer können anpassbare Vorlagen, realistische KI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung nutzen, um ihre Vision mit bemerkenswerter Benutzerfreundlichkeit zum Leben zu erwecken.

Welche innovativen KI-Funktionen bietet HeyGen für Erklärvideo-Software?

HeyGen integriert fortschrittliche KI-Funktionen, darunter lebensechte KI-Avatare und eine robuste Text-zu-Video-Engine, die Skripte in ansprechende Visuals verwandelt. Es bietet auch professionelle Voiceover-Optionen und kann sogar bei der automatischen Skripterstellung helfen, um den gesamten Produktionsablauf zu optimieren.

Kann HeyGen zur Erstellung effektiver Produktanleitungsvideos und Marketinginhalte verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarker SaaS-Erklärvideo-Generator, der sich perfekt zur Erstellung überzeugender Produktanleitungsvideos und dynamischer Marketinginhalte eignet. Es ermöglicht Unternehmen, schnell professionelle Produktdemos zu erstellen, die mit anpassbarem Branding und automatisch generierten Untertiteln für eine breitere Zielgruppe ausgestattet sind.

Wie stellt HeyGen Markenbeständigkeit und professionelle Qualität in seinen KI-Videokreationen sicher?

HeyGen unterstützt professionelle Qualität in KI-Videokreationen durch umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Logos und spezifische Farben in anpassbare Vorlagen zu integrieren. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und Optionen für professionelle Voiceover und präzise Untertitel stellen sicher, dass jedes Video eine konsistente, hochwertige Markenpräsenz aufrechterhält.

