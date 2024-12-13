SaaS-Werbevideo-Maker für hochkonvertierende Anzeigen

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle SaaS-Werbevideos für Marketingkampagnen und verbessern Sie die Konversion mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine 45-sekündige, ansprechende Demonstration vor, die sich an Vertriebsteams richtet und die Leistungsfähigkeit eines "SaaS-Produkt-Demo-Video-Makers" für personalisierte Ansprache veranschaulicht. Dieses Video wird einen freundlichen und professionellen AI-Avatar zeigen, der als virtueller Vertriebsmitarbeiter agiert und die wichtigsten Produktmerkmale mit klarer, artikulierter Sprachsynthese erklärt. Die visuelle Präsentation sollte sauber und interaktiv sein und eine personalisierte Demo-Erfahrung simulieren, die darauf abzielt, Vertrauen aufzubauen und potenzielle Kunden effektiv zu informieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, detailliertes Erklärvideo für Produktmanager und technische Redakteure, das darauf abzielt, komplexe Funktionen innerhalb von "SaaS-Erklärvideos" zu vereinfachen. Der visuelle Ansatz sollte informativ und präzise sein, indem Bildschirmaufnahmen und annotierte Grafiken aus einer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwendet werden, um Schritt-für-Schritt-Prozesse zu veranschaulichen. Eine ruhige, autoritative Stimme wird den Zuschauer leiten, ergänzt durch umfassende Untertitel, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten und komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen dynamischen 15-sekündigen "SaaS-Werbevideo-Maker"-Spot für Kleinunternehmer und Startups, die ihre Markenbekanntheit in sozialen Medien steigern möchten. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und aufmerksamkeitsstark sein, mit fetten Textüberlagerungen und schnellen Szenenwechseln, die sofort "fesselnd" sind. Das Video wird demonstrieren, wie Benutzer ihre Inhalte für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis leicht anpassen können, indem es verschiedene wirkungsvolle Werbeschnipsel zeigt, um schnelle kreative Ergebnisse zu inspirieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der SaaS-Werbevideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle SaaS-Werbevideos, um die Markenbekanntheit und das Engagement über alle Ihre Marketingkanäle hinweg zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe von professionell gestalteten, SaaS-optimierten Vorlagen, die auf Produktdemos, Erklärvideos oder Werbeaktionen zugeschnitten sind. Diese Grundlage beschleunigt Ihre Videoerstellung.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihr Skript zu präsentieren. Integrieren Sie Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben, um eine konsistente visuelle Identität zu wahren.
3
Step 3
Verbessern und personalisieren
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie automatisch generierte Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement auf jeder Plattform zu erhöhen. Optimieren Sie Details für eine persönliche Note.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Exportieren Sie Ihr professionelles Video in mehreren Formaten und Seitenverhältnissen, optimiert für Social-Media-Inhalte, Marketingkampagnen oder Landingpages.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten-Videos

Demonstrieren Sie den Wert Ihres SaaS-Produkts und bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten mit AI erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von SaaS-Werbevideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von professionellen SaaS-Werbe- und Erklärvideos mithilfe fortschrittlicher AI. Sie können eine Vielzahl von SaaS-optimierten Vorlagen und AI-Darstellern nutzen, um schnell fesselnde Marketingkampagnen zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitung.

Kann HeyGen bei der Erstellung personalisierter Produkt-Demo-Videos helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte SaaS-Produkt-Demo-Videos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und AI-Sprachsynthese, um die Botschaft Ihrer Marke dynamisch zu vermitteln und das Engagement für interaktive Produktdemos und Benutzerführungen zu steigern.

Welche Art von Videoinhalten kann HeyGen für Marketingkampagnen generieren?

HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Maker, der vielfältige Inhalte für Ihre Marketingkampagnen generiert, von ansprechenden Social-Media-Inhalten bis hin zu kraftvollen AI-Anzeigen. Dies hilft, die Markenbekanntheit zu steigern und die Konversion mit professionellen visuellen Inhalten und einer starken Markenidentität zu verbessern.

Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung von Erklärinhalten ohne komplexe Bearbeitung?

Absolut. HeyGen bietet Tools wie einen Bildschirmrekorder und AI-Video-Bearbeitungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, hochwertige SaaS-Erklärvideos mit minimalem Aufwand zu produzieren. Sie können professionelle Inhalte erstellen und in verschiedenen Formaten exportieren, was den Bedarf an traditioneller Videobearbeitung erheblich reduziert.

