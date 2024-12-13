Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für aufstrebende Modedesigner, Models und Stylisten, um ihre neuesten Arbeiten in beeindruckenden Modeportfolios zu präsentieren. Dieses Video sollte einen eleganten, energiegeladenen visuellen Stil mit dynamischen Schnitten aufweisen, untermalt von mitreißender elektronischer Musik, und eine klare, selbstbewusste Voiceover-Stimme enthalten, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und das Thema und die Inspiration der Kollektion effektiv zusammenfasst.

