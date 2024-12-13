Rollenspiel-Videogenerator: KI-gestütztes Storytelling leicht gemacht

Erwecken Sie Ihre Rollenspielszenarien mit unserem AI-Videogenerator zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare für überzeugende, anpassbare Inhalte nutzen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 30-sekündiges Rollenspiel-Video, das exzellenten Kundenservice demonstriert und sich an Kleinunternehmer richtet. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die fortschrittliche Sprachsynthese, um realistische Charaktere und klare Dialoge in einem ansprechenden, professionellen und freundlichen Stil zum Leben zu erwecken, ergänzt durch einen beschwingten Hintergrundtrack.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 45-sekündige Produktankündigung mit HeyGen als Ihrem AI-Videogenerator, die sich an Social-Media-Marketer richtet. Gestalten Sie ein trendiges, visuell reichhaltiges Video mit lebendigen Farben und moderner Musik, indem Sie die vielfältigen Vorlagen und Szenen sowie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihre Botschaft effektiv anzupassen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, elegantes internes Unternehmensupdate für Markenmanager. Mit HeyGens AI-Avatar-Videogenerator erstellen Sie eine autoritative Botschaft, die von benutzerdefinierten AI-Avataren übermittelt wird, unterstützt von einer klaren visuellen Ästhetik und professioneller Erzählung, die Ihre Präsentation durch die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 30-sekündiges Video, das ein komplexes Konzept für Pädagogen und Trainer erklärt. Nutzen Sie HeyGens Sprachsynthese, um eine freundliche, lehrreiche Erzählung zu liefern, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu, um einen klaren, einfachen visuellen Stil zu gewährleisten, der sich auf leicht verständliche Visualisierungen konzentriert und Ihren AI-Videogenerator-Inhalt hochgradig verdaulich macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Rollenspiel-Videogenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos dynamische Rollenspielszenarien mit AI-Avataren, benutzerdefinierten Skripten und professionellen Produktionstools, um Ihre Erzählungen in wenigen Minuten zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie Avatare aus
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts für das Rollenspiel. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Szenen darzustellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Szene und Visuals an
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie ansprechende Vorlagen auswählen oder eigene Medien für Hintergründe hochladen. Passen Sie die Visuals an Ihre Anpassungsbedürfnisse an.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachsynthesen hinzu und verfeinern Sie
Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachsynthesen für Ihre Avatare direkt aus Ihrem Skript. Verfeinern Sie die Zeitabläufe und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Rollenspiel-Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung auf Plattformen wie Social Media.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Veranschaulichen Sie reale Kundenerfolge durch dynamische AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die kreative Videoproduktion?

HeyGen revolutioniert die kreative Videoproduktion, indem es einen fortschrittlichen AI-Videogenerator bietet, der Skripte in fesselnde Inhalte verwandelt. Nutzer können die leistungsstarken Werkzeuge von HeyGen nutzen, um mühelos überzeugende visuelle Geschichten zu erstellen.

Kann ich AI-Avatare und Markenelemente innerhalb von HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare, sodass Sie deren Aussehen und Ausdruck anpassen können. Sie können auch Ihre Markenelemente wie Logos und Farben integrieren, um eine konsistente Markenpräsenz in all Ihren AI-Avatar-Videos zu gewährleisten.

Welche einzigartigen Sprachsynthese-Funktionen bietet HeyGen?

HeyGen verfügt über eine robuste Sprachsynthese, die es Ihnen ermöglicht, dynamische und natürlich klingende Stimmen zu Ihren Videos hinzuzufügen. Diese Fähigkeit verbessert die Gesamtproduktionsqualität und bietet vielfältige Optionen, um Ihre kreative Vision perfekt umzusetzen.

Wie kann HeyGen Text oder Bilder in fesselnde AI-Avatar-Videos verwandeln?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Avatar-Videos, indem es entweder Textskripte oder Bilder in dynamische Videoinhalte umwandelt. Diese leistungsstarke Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Generator-Funktionalität erweckt Ihre kreativen Ideen effizient zum Leben.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo