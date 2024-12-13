Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie man mit effizienter Videoproduktion einen höheren ROI erzielt, und richten Sie sich dabei an Marketingfachleute und Kleinunternehmer. Der visuelle Stil sollte professionell und visuell ansprechend sein, mit lebendigen Grafiken und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion hervorhebt, um die Kraft eines ROI-Video-Makers zu betonen.

Video Generieren