Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Schulungsvideo für Fertigungstechniker, das einen neuen Montageprozess für ein empfindliches Roboterbauteil demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte hell beleuchtet und sehr detailliert sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der die Schritte in einem freundlichen, ermutigenden Ton ausführt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um klare, menschenähnliche Anweisungen in diesem wichtigen eLearning-Inhalt zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 30-sekündiges Produktdemo-Video, das sich an potenzielle Käufer und Vertriebsteams richtet und die innovativen Funktionen unseres neuesten Industrieroboter-Modells hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und dynamisch sein, mit filmischen Kamerawinkeln, die den Roboter in Aktion zeigen, gepaart mit einem mitreißenden Soundtrack und einer selbstbewussten Sprachausgabe. Dieses kurze Video sollte HeyGens anpassbare Vorlagen effektiv nutzen, um schnell eine polierte und gebrandete Präsentation zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein aufschlussreiches 75-sekündiges Unternehmensschulungsvideo vor, das sich an HR-Profis und Schulungsmanager richtet und für die Einführung von AI in ihre Abteilungs-Schulungsstrategien wirbt, um das Engagement insgesamt zu steigern. Die visuelle Präsentation sollte professionelle Infografiken und Unternehmensbilder enthalten, während eine anspruchsvolle AI-Sprachausgabe die wichtigsten Vorteile erzählt. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und autoritative Botschaft über die Vorteile eines AI-Trainingsvideo-Generators zu übermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Robotik-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Robotik-Trainingsinhalte mühelos in ansprechende, professionelle Videos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungsfunktionen, um die Lernretention zu steigern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre detaillierten Robotik-Trainingsinhalte. Verwenden Sie dann die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Worte sofort mit einem AI-Avatar zum Leben zu erwecken.
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um Ihre Trainer visuell darzustellen und komplexe Robotikkonzepte klar zu vermitteln.
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie Hintergrundmusik hinzufügen, Branding-Kontrollen wie Logos und Farben integrieren und automatisch Untertitel für die Barrierefreiheit generieren.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Robotik-Trainingsvideo, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Qualität auswählen. Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Video einfach zur Verteilung über verschiedene Plattformen.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte

Vereinfachen Sie komplexe Robotikkonzepte, um das Verständnis und die Lernergebnisse der Lernenden zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Prozess zur Erstellung von Schulungsvideos revolutionieren?

HeyGen vereinfacht die Erstellung dynamischer Schulungsvideos, indem es Skripte in ansprechende Inhalte verwandelt. Nutzen Sie unseren leistungsstarken AI-Videogenerator mit realistischen AI-Avataren und nahtloser Text-zu-Video-Konvertierung, um hochwertige Schulungsmaterialien effizient zu produzieren.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Schulungsvideoinhalte?

Für wirkungsvolle Schulungsvideoinhalte bietet HeyGen eine Reihe fortschrittlicher Funktionen. Nutzen Sie lebensechte AI-Avatare und vielfältige AI-Stimmen, um Ihr Publikum zu fesseln und das Training-Engagement effektiv zu steigern. Unsere Plattform stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar ankommt.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in all meinen Unternehmensschulungsmaterialien zu wahren?

Absolut, HeyGen bietet Ihnen umfassende Branding-Kontrollen, um Konsistenz in all Ihren Unternehmensschulungen und eLearning-Inhalten zu gewährleisten. Wenden Sie einfach Ihr Logo und Ihre Farben an und wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen und einer reichhaltigen Stock-Bibliothek, um sich mit Ihrer Markenidentität abzustimmen.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von AI-Trainingsvideos für diverse Zielgruppen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Trainingsvideos, indem es Funktionen wie die automatische Untertitelgenerierung und flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen und globale Zielgruppen zugänglich und optimiert sind, was die Reichweite und das Verständnis für jedes Schulungsvideo verbessert.

