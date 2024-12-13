Aktionssystem-Mapping-Videoersteller für fesselnde animierte Videos

Gestalten Sie schneller fesselnde animierte Karten und digitale Walkthroughs mit intelligenten Vorlagen & Szenen.

417/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für E-Learning-Inhaltsersteller, das die Kernprinzipien der Aktionssystem-Mapping in der Robotik veranschaulicht. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven und sauberen visuellen Stil mit einer ruhigen, lehrreichen Stimme, die leicht durch die Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen erreicht werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Social-Media-Manager richtet. Präsentieren Sie einen Roboter, der in Echtzeit eine Bereichskartierung durchführt, mit lebendigen Visuals, fröhlicher Hintergrundmusik und einem freundlichen KI-Avatar, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen und die Markenbeständigkeit durch Anpassung an Markenrichtlinien zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein detailliertes 60-sekündiges digitales Walkthrough-Video für Produktmanager und Entwickler, das die intuitive Benutzeroberfläche und die erweiterten Funktionen eines neuen Robotik-Mapping-Systems demonstriert. Verwenden Sie technische, präzise Visuals und eine autoritative Stimme, um die Fähigkeit des Systems zu betonen, HD-, 4K- oder 8K-Auflösungen für kristallklare Ausgaben zu erreichen, und ermöglichen Sie dann einfach Export- und Freigabeoptionen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Robotik-System-Mapping-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde animierte Videos, um komplexe Robotiksysteme mit einer intuitiven Benutzeroberfläche zu visualisieren, die für Klarheit und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Leinwand
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr "Aktionssystem-Mapping-Videoersteller"-Projekt zu gestalten, indem Sie unsere umfassenden "Vorlagen & Szenen" nutzen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Karte an
Füllen Sie Ihre animierte Karte mit Elementen, Diagrammen und Text, indem Sie die umfassende "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um "komplexe Systeme zu visualisieren" und sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Erzählung hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit klaren Erklärungen und Einblicken, indem Sie überzeugendes Audio mit unserer fortschrittlichen "Sprachgenerierungsfunktion" erzeugen, um Ihre "animierten Karten" wirklich fesselnd zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und liefern Sie eine polierte "Videokarten"-Version, indem Sie die Funktionalität "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzen, um Ihr Projekt für die Freigabe auf jeder Plattform vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie technisches Training und Engagement

.

Steigern Sie interne oder externe Schulungsprogramme, indem Sie komplexe Robotik-Systemkarten in interaktive und fesselnde animierte Videos verwandeln, um die Behaltensquote zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von animierten Karten und komplexen Videokarten?

HeyGen befähigt Benutzer, ein "Aktionssystem-Mapping-Videoersteller" zu sein, indem es komplexe Daten in fesselnde animierte Videos verwandelt. Die intuitive Benutzeroberfläche und die vielfältigen Vorlagen ermöglichen es, komplexe Systeme zu visualisieren und dynamische Videokarten mit Leichtigkeit zu erstellen.

Kann ich animierte Videos mit den spezifischen Richtlinien meiner Marke mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, animierte Videos mit Ihren Markenrichtlinien, einschließlich Logos und Farben, anzupassen, um eine konsistente und professionelle visuelle Identität zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem intuitiven Videoersteller für die Produktion fesselnder Inhalte?

HeyGen ist ein intuitiver Videoersteller, der Text-zu-Video-Technologie und vorgefertigte Vorlagen nutzt, um die Erstellung fesselnder animierter Videos zu vereinfachen. Dieser Ansatz macht den Produktionsprozess effizient und für alle Benutzer zugänglich.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche kreative Effekte wie 3D für digitale Walkthroughs?

Ja, HeyGen erleichtert die Erstellung immersiver Erlebnisse, einschließlich digitaler Walkthroughs. Sie können verschiedene visuelle Elemente und Effekte integrieren, um Ihre Videokarten dynamischer und kreativer zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo