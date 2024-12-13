Erstelle eine lebhafte 30-Sekunden-Demonstration als "roblox promo video maker", die sich an junge Roblox-Spieleentwickler (Alter 10-16) richtet. Das Video sollte eine energetische, blockartige Ästhetik mit fließenden Übergängen aufweisen, ergänzt durch fröhliche elektronische Hintergrundmusik und einen begeisterten Sprecher. Hebe die Einfachheit hervor, mit der ein Skript mithilfe von "Text-to-video from script" in eine dynamische visuelle Geschichte verwandelt und "Voiceover generation" genutzt werden kann, um eine eindrucksvolle Botschaft zu vermitteln.

Video erstellen