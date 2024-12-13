Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter in einem großen Unternehmen, das sich auf wesentliche Compliance-Schulungen konzentriert. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Richtlinien erklärt. Der Ton sollte klar und beruhigend sein, um sicherzustellen, dass sich neue Mitarbeiter informiert und unterstützt fühlen. Dieses Video nutzt effektiv die KI-Avatare von HeyGen, um konsistente und ansprechende Inhalte zu liefern und das Onboarding der Mitarbeiter zu verbessern.

Video Generieren