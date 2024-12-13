Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anweisungsvideo für neue Lieferfahrer, das sie in die wesentlichen App-Funktionen und die Erwartungen des Unternehmens einführt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit klaren, leicht verständlichen Grafiken, ergänzt durch eine warme und klare KI-Sprachübertragung, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um es zu einem effektiven Schulungsvideo zu machen.

