Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Erklärvideo für Geschäftsleute, die den RFP-Prozess durchlaufen, und zeigen Sie, wie HeyGens KI-gestützte Tools die Erstellung eines RFP-Erklärvideo-Makers vereinfachen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit 2D-Animationen, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, ergänzt durch eine klare KI-Sprachausgabe und benutzerdefinierte KI-Avatare, um wichtige Informationen zu präsentieren und Klarheit und Wirkung zu betonen.

Video Generieren