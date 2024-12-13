Review-Anzeigen-Video-Maker: Erstellen Sie beeindruckende Anzeigen mit KI

Verwandeln Sie Ihre Ideen schnell in ansprechende Video-Marketing-Anzeigen mit unserem intuitiven Online-Video-Editor und leistungsstarker Voiceover-Generierung.

660/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Influencer und E-Commerce-Unternehmen richtet und die Einfachheit der Erstellung überzeugender Produktbewertungsvideos mit HeyGen demonstriert. Verwenden Sie eine saubere, tutorialartige visuelle Ästhetik mit klaren On-Screen-Anweisungen, wobei ein freundlicher KI-Avatar das Skript über die Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion liefert. Stellen Sie sicher, dass umfassende Untertitel/Untertitel für die Barrierefreiheit aktiviert sind und HeyGen als intuitiven KI-Video-Generator präsentieren, der die Inhaltserstellung vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an Startups und Pädagogen richtet und veranschaulicht, wie ein komplexes Konzept klar mit HeyGen kommuniziert werden kann. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und relevantem Stock-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Ein fröhlicher, instrumentaler Hintergrundtrack sollte ein klares, synthetisiertes Voiceover begleiten. Schließen Sie mit dem Hinweis auf die einfache Größenanpassung und den Export für verschiedene Plattformen ab, indem Sie anpassbare Vorlagen nutzen, um schnell professionelle Erklärvideos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 20-sekündiges Social-Media-Reel, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Manager richtet und die schnelle und wirkungsvolle Videoproduktion mit HeyGen betont. Das visuelle Erlebnis sollte schnelllebig und trendig sein, mit schnellen Schnitten, lebendigen Farben und integrierten Untertiteln/Untertiteln für das stille Betrachten. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen, um die Effizienz der Plattform als Online-Video-Editor zu demonstrieren, der es Benutzern ermöglicht, schnell beeindruckende visuelle Inhalte für verschiedene Plattformen zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Review-Anzeigen-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Video-Marketing-Anzeigen für Produktbewertungen, indem Sie leistungsstarke KI-Tools nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern und Ergebnisse zu erzielen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Produktbewertungsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Geben Sie Ihr Bewertungsskript ein, um automatisch ein KI-Voiceover zu generieren, oder nutzen Sie unsere KI-Avatare, um Ihre Botschaft klar zu präsentieren.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre visuellen Inhalte
Verbessern Sie Ihre Anzeige mit vielfältigen Medien aus der Medienbibliothek und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche an.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, passen Sie es für verschiedene Social-Media-Plattformen an und exportieren Sie Ihre polierte Produktbewertungsanzeige, bereit, Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie authentische Produktbewertungen

.

Verwandeln Sie Kundenfeedback in dynamische Video-Testimonial und Produktbewertungen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktbewertungsvideos und Video-Marketing-Anzeigen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "Produktbewertungsvideos" und "Video-Marketing-Anzeigen" mühelos zu erstellen. Nutzen Sie realistische KI-Avatare, professionelle KI-Voiceovers und anpassbare Vorlagen, um ansprechende Inhalte zu produzieren, die auf Social-Media-Plattformen wie YouTube-Videos und TikTok-Videos hervorstechen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Generator für unterschiedliche Videoerstellungsbedürfnisse?

HeyGen ist ein effektiver "KI-Video-Generator", der für unterschiedliche "Videoerstellungsbedürfnisse" konzipiert ist. Seine Text-zu-Video-Funktion, unterstützt durch einen KI-Skript-Generator, vereinfacht den Prozess und ermöglicht es Benutzern, hochwertige Videos mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen.

Kann HeyGen mir helfen, professionelle Erklärvideos mit einzigartigem Branding zu erstellen?

Absolut, HeyGen macht die Erstellung professioneller "Erklärvideos" einfach. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Ihres eigenen Logos und Ihrer Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen als Online-Video-Editor, um die Produktion zu optimieren?

Als umfassender "Online-Video-Editor" bietet HeyGen Funktionen wie hochwertige KI-Voiceovers, automatische Untertitel/Untertitel und einen KI-Hintergrundentferner für polierte visuelle Inhalte. Darüber hinaus können Sie auf eine umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zugreifen, um Ihre Videoprojekte zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo