Bewertungs-Werbevideo & Konvertierung steigern

Verbessern Sie die Leistung Ihrer Videoanzeigen und erhöhen Sie die Klickrate mit HeyGens professionellen Vorlagen & Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges virales Werbevideo, das sich an Marketingmanager richtet, die das Engagement in sozialen Medien erheblich steigern möchten. Verwenden Sie einen schnellen, trendigen visuellen Stil mit auffälligen Textüberlagerungen und einer überzeugenden Stimme, die demonstriert, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und integrierte Untertitel/Kaptionen Werbekampagnen schnell aufwerten können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für digitale Vermarkter, das sich auf die Optimierung von Werbekampagnen und die Erhöhung der Klickrate konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und informativ sein und Elemente der Datenvisualisierung enthalten. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung für eine klare, autoritative Erklärung und das Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses, um das Video für verschiedene Plattformen anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Einführungsvideo für Unternehmer oder Kreative vor, die neu in der Videoproduktion sind, und heben Sie hervor, wie einfach es ist, Anzeigen zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Der visuelle Stil sollte zugänglich und ermutigend sein, mit einer klaren, schrittweisen Demonstration, begleitet von aufmunternder Hintergrundmusik. Zeigen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung in Kombination mit Text-zu-Video aus Skripten die Videoproduktion intuitiv macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Bewertungs-Werbevideos erstellt

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos mit HeyGens AI Video Maker, der Ihren kreativen Prozess für schnelle Überprüfung und optimale Kampagnenleistung optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, um Ihre Anzeigenerstellung zu starten. Dies bietet eine strukturierte Grundlage, spart Zeit und sorgt für visuelle Konsistenz Ihres Werbevideos.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Werbeinhalte an
Nutzen Sie den intuitiven Drag & Drop-Editor, um Ihr Skript, Ihre visuellen Elemente und Markenelemente hinzuzufügen. Erstellen Sie mühelos Sprachübertragungen und Bildschirmtexte, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln und Ihr Publikum zu fesseln.
3
Step 3
Marken- und visuelle Elemente anwenden
Integrieren Sie das Logo, die Farben und spezifische Medienressourcen Ihrer Marke mit Hilfe von Branding-Kontrollen und einer robusten Medienbibliothek. Stellen Sie sicher, dass Ihr Werbevideo perfekt mit Ihrer Marketingstrategie übereinstimmt, bevor Sie es überprüfen.
4
Step 4
Export für Multi-Plattform-Überprüfung
Erstellen Sie Ihr endgültiges Werbevideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medienplattformen wie TikTok, YouTube und Instagram optimiert sind. Dies bereitet Ihre Anzeige für nahtlose Verteilung und Überprüfung auf all Ihren Kanälen vor.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenbewertungen mit AI-Videos

Verwandeln Sie Kundenbewertungen und Testimonials in überzeugende AI-gestützte Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Produkte oder Dienstleistungen aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Werbevideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Video Maker, der die Produktion hochwertiger Werbevideos vereinfacht. Mit einem benutzerfreundlichen Drag & Drop-Editor und umfangreichen Videovorlagen können digitale Vermarkter ansprechende Werbeinhalte für verschiedene Kampagnen erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen bei der Produktion effektiver Bewertungs-Werbevideos und Testimonials helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Produktbewertungsvideos und Testimonials in dynamische Bewertungs-Werbevideos zu verwandeln, die Glaubwürdigkeit steigern und Kaufentscheidungen beeinflussen. Nutzen Sie HeyGens Funktionen wie AI-Avatare und Sprachübertragungen, um echtes Feedback zu präsentieren und die Klickrate auf sozialen Medien zu erhöhen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung viraler Videoanzeigen in sozialen Medien?

HeyGen bietet leistungsstarke Tools zur Erstellung viraler Videoanzeigen, die für Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram optimiert sind. Mit Funktionen wie Seitenverhältnis-Anpassung, dynamischen Videovorlagen und automatisierten Untertiteln können Sie schnell kurze Videos erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und mit trendigen Inhalten übereinstimmen.

Auf welche Weise kann HeyGen meine digitale Marketingstrategie verbessern?

HeyGen stärkt Ihre digitale Marketingstrategie, indem es die schnelle Produktion vielfältiger Videoanzeigen für alle Werbekanäle ermöglicht. Durch die Nutzung von HeyGens AI-gestützter Videoproduktion können Sie kontinuierlich ansprechende Werbeinhalte liefern, Leads generieren und Aufmerksamkeit in Verkäufe umwandeln, wodurch Ihre gesamte Marketingstrategie optimiert wird.

