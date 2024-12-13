Retargeting-Video-Ersteller: Steigern Sie den Umsatz mit personalisierten Anzeigen

Verwandeln Sie Ihre Kampagnen mit unserem AI-Videoanzeigen-Ersteller, der dynamische Kurzvideos durch intelligente Vorlagen & Szenen erstellt, um Konversionen zu steigern.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das für Kleinunternehmer und E-Commerce-Marketer entwickelt wurde, um ihre Werbemaßnahmen zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein und authentische nutzergenerierte Inhalte (UGC-Stil Videoanzeigen) nachahmen, mit einer freundlichen, gesprächigen Stimme im Voiceover. Dieses Retargeting-Video-Tutorial könnte zeigen, wie schnell sie personalisierte Kampagnen einsetzen können, indem es die Einfachheit hervorhebt, diverse "AI-Avatare" zu erstellen, um verschiedene Kundendemografien zu repräsentieren, wodurch ihre Anzeigen persönlicher und effektiver wirken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 45-sekündige Anzeige, die sich an digitale Marketingagenturen und Medieneinkäufer richtet und die schnelle Erstellung und Iteration von Anzeigen betont. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und schnelllebig sein und energische Hintergrundmusik enthalten, die die Effizienz eines AI-Videoanzeigen-Erstellers widerspiegelt. Diese Anzeige würde demonstrieren, wie schnell Skripte mit HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion in polierte visuelle Inhalte übersetzt werden, sodass sie Videoanzeigen für mehrere Kunden gleichzeitig erstellen können, was einen klaren Wettbewerbsvorteil zeigt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Werbevideo, das sich an Produktmanager und Kampagnenmanager richtet, die Konversionen steigern möchten. Die visuelle Ästhetik sollte sauber, modern und markengerecht sein, mit fröhlicher, inspirierender Hintergrundmusik und einem klaren, überzeugenden Voiceover. Dieses Kurzvideo könnte eine Produktfunktion oder ein Angebot präsentieren und zeigen, wie einfach sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzen können, um schnell wirkungsvolle Kampagnen zu starten, indem sie aus verschiedenen Videoanzeigen-Vorlagen wählen.
Beispiel-Prompt 3
Ein 60-sekündiges Testimonial-Video für Kundenerfolgsteams und Markenbefürworter. Dieses Video sollte einen einfühlsamen und vertrauenswürdigen visuellen Stil annehmen, mit klarer, ansprechender Audioqualität und sanften Übergängen, speziell für Kurzvideos konzipiert. Es würde Kundenerfolgsgeschichten hervorheben und nahtlos "Untertitel" integrieren, die von HeyGen generiert werden, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten, und authentisches Feedback in überzeugenden sozialen Beweis verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Retargeting-Video-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos personalisierte, hochkonvertierende Retargeting-Videoanzeigen, um Ihr Publikum erneut anzusprechen und Konversionen über Plattformen hinweg zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kernvideo
Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Bibliothek von Vorlagen & Szenen oder verwandeln Sie Text-zu-Video aus einem Skript, um schnell die Grundlage Ihrer Retargeting-Anzeige zu erstellen.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit AI
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie realistische AI-Avatare einfügen oder benutzerdefinierte Voiceovers generieren, die tief mit spezifischen Retargeting-Segmenten resonieren.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Botschaft
Integrieren Sie eine überzeugende Handlungsaufforderung und nutzen Sie die intuitive Bearbeitungssuite, um den Fluss und den Inhalt Ihres Videos für maximale Wirkung auf verschiedenen Plattformen anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Optimieren Sie Ihr fertiges Video mit Größenanpassung & Exporten für eine nahtlose Bereitstellung auf all Ihren gewählten Social-Media-Kanälen, bereit, Konversionen zu fördern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Testimonial-Videoanzeigen

Erstellen Sie mühelos überzeugende Testimonial-Videos mit AI-Avataren, um Vertrauen aufzubauen und retargetete Zielgruppen zur Konversion zu bewegen.

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende AI-Videoanzeigen zu erstellen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Videoanzeigen-Ersteller, der es Ihnen ermöglicht, fesselnde Kurzvideos mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu erstellen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Videoanzeigen-Vorlagen und die leistungsstarke Bearbeitungssuite, um überzeugende Anzeigen zu gestalten, die Konversionen fördern und Ihr Publikum effektiv ansprechen.

Was macht HeyGen ideal für die Produktion authentischer UGC-Stil-Videoanzeigen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentische UGC-Stil-Videoanzeigen zu produzieren, indem realistische AI-Avatare und flexible Markenanpassungsoptionen genutzt werden. Dies ermöglicht es Ihnen, überzeugende Testimonial-Videos und andere Inhalte zu erstellen, die natürlich mit Ihrer Zielgruppe resonieren.

Kann ich mit HeyGen Skripte einfach in polierte Videos verwandeln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Text-zu-Video aus Skripten zu generieren und professionelle Videos mit realistischer Voiceover-Generierung zu erstellen. Unsere intuitive Plattform vereinfacht den kreativen Prozess und erweckt Ihre schriftlichen Inhalte visuell und akustisch zum Leben.

Bietet HeyGen Funktionen zur Optimierung von Retargeting-Video-Inhalten?

Als vielseitiger Retargeting-Video-Ersteller bietet HeyGen robuste Werkzeuge, um personalisierte Kurzvideos mit klaren Handlungsaufforderungen zu erstellen. Diese Videos sind perfekt für Social-Media-Kampagnen geeignet, um Ihr Publikum erneut anzusprechen und die Konversionen erheblich zu steigern.

