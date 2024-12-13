Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das für Kleinunternehmer und E-Commerce-Marketer entwickelt wurde, um ihre Werbemaßnahmen zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein und authentische nutzergenerierte Inhalte (UGC-Stil Videoanzeigen) nachahmen, mit einer freundlichen, gesprächigen Stimme im Voiceover. Dieses Retargeting-Video-Tutorial könnte zeigen, wie schnell sie personalisierte Kampagnen einsetzen können, indem es die Einfachheit hervorhebt, diverse "AI-Avatare" zu erstellen, um verschiedene Kundendemografien zu repräsentieren, wodurch ihre Anzeigen persönlicher und effektiver wirken.

Video Generieren