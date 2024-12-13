Retargeting-Anzeigen-Video-Generator: Konversionen schnell steigern

Steigern Sie den Umsatz und die Konversionen mit personalisierten Retargeting-Anzeigen, verbessert durch HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer, die die Erstellung von Anzeigen als herausfordernd empfinden, und zeigen Sie, wie schnell sie effektive Retargeting-Anzeigen starten können. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit schnellen Schnitten von verschiedenen HeyGen-Vorlagen und Szenen, begleitet von einer optimistischen, ermutigenden Stimme, die den einfachen Prozess des Kampagnenstarts mit gebrauchsfertigen Vorlagen demonstriert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-Sekunden-Video für Marketingmanager, die ihre Retargeting-Kampagnen optimieren und die Konversionen steigern möchten, indem Sie die Kraft von maßgeschneiderten Videoanzeigen betonen. Die Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Motion Graphics, um Datenpunkte zu veranschaulichen, und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die die Zuschauer durch den Prozess der Feinabstimmung ihrer Botschaften führt und die effektive Nutzung der HeyGen-Funktion 'Text-to-video from script' für präzise Botschaften hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für E-Commerce-Unternehmen, die nach innovativen Wegen suchen, um frühere Website-Besucher wieder anzusprechen und den Umsatz mit klaren Handlungsaufforderungen in ihren Retargeting-Anzeigen zu steigern. Der visuelle Ansatz sollte modern und freundlich sein, mit prominenter Darstellung verschiedener AI-Avatare, die mit Produktanzeigen auf dem Bildschirm interagieren, ergänzt durch eine warme, überzeugende Stimme, die hervorhebt, wie HeyGens AI-Avatare personalisierte Botschaften effektiv übermitteln können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Video für digitale Vermarkter, die darauf abzielen, die Reichweite und Wirkung ihrer Videoanzeigen auf sozialen Medienplattformen zu maximieren und schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Verwenden Sie einen schnellen, lebendigen visuellen Stil mit fetten Textüberlagerungen und energetischer Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass wichtige Botschaften auch ohne Ton durch effektive Untertitel/Überschriften vermittelt werden, und ermutigen Sie die Zuschauer, zu erkunden, wie sie ansprechende, kurze Inhalte für ihre Social-Media-Kampagnen erstellen können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Retargeting-Anzeigen-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Retargeting-Videoanzeigen mit AI, um Ihr Publikum erneut anzusprechen und die Leistung Ihrer Kampagne zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine strategische Vorlage
Beginnen Sie Ihre **Anzeigenerstellung**-Reise, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten **Vorlagen & Szenen** wählen, die einen professionellen und effizienten Ausgangspunkt für Ihre Retargeting-Kampagnen bieten.
2
Step 2
Geben Sie Ihre Botschaft ein
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie unsere Funktion **Text-to-video from script** nutzen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende visuelle Darstellungen und Erzählungen für Ihre **Videoanzeigen** zu erstellen.
3
Step 3
Passen Sie mit Marken-Assets an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)** integrieren. Dies hilft, **Videoanzeigen** zu erstellen, die Ihre einzigartige Identität widerspiegeln.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Finalisieren Sie Ihr Retargeting-Anzeigenvideo, indem Sie **Untertitel/Überschriften** für eine größere Reichweite hinzufügen, und exportieren Sie es dann im optimalen Format für Ihre spezifischen sozialen Medienplattformen, um **Konversionen zu steigern**.

Kundentestimonial-Videos nutzen

Produzieren Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen aufzubauen und Ihre Retargeting-Konversionsraten erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Retargeting-Anzeigenvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Anzeigen-Generator, der den gesamten Erstellungsprozess von Anzeigen vereinfacht und es den Nutzern ermöglicht, schnell überzeugende Videoanzeigen zu erstellen, einschließlich solcher für Retargeting-Kampagnen, aus einfachen Textskripten. Dies macht es zu einer effizienten Lösung für die Erstellung anspruchsvoller Videoanzeigen.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videoanzeigen an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Videoanzeigen, einschließlich eines Drag-and-Drop-Editors, um Markenfarben anzuwenden, Logos hinzuzufügen und spezifische Handlungsaufforderungen zu integrieren. Sie können verschiedene Vorlagen nutzen, um Ihre Videoanzeigen effektiv für jede Retargeting-Kampagne zu personalisieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Konversionen in Retargeting-Kampagnen zu steigern?

HeyGen verbessert Retargeting-Kampagnen, indem es Nutzern ermöglicht, ansprechende Videoanzeigen mit AI-Avataren, professioneller Voiceover-Generierung und benutzerdefinierten Skripten zu erstellen. Diese Funktionen helfen, Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen zu steigern, indem sie hochgradig personalisierte Botschaften liefern, die auf spezifische Zielgruppen abgestimmt sind.

Ist es einfach, ansprechende Videoanzeigen für soziale Medien mit HeyGen zu erstellen?

Ja, HeyGen ist für intuitive Benutzerfreundlichkeit konzipiert und macht es einfach, hochwertige Videoanzeigen zu erstellen, die für soziale Medienplattformen optimiert sind. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und die Bibliothek professioneller Vorlagen ermöglichen eine schnelle Anzeigenerstellung, ideal für konsistente Retargeting-Anzeigen.

