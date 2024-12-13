Einzelhandels-Videoersteller | Steigern Sie den Verkauf mit AI-Videos

Steigern Sie Ihr Videomarketing mit fesselnden Produktvideos, verbessert durch professionelle Sprachübertragungen und einfache Branding-Kontrollen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das zeigt, wie kleine Geschäftsinhaber mühelos professionellen Inhalt mit HeyGen als Einzelhandels-Videoersteller produzieren können. Zielgruppe sind vielbeschäftigte Unternehmer, mit einem hellen, sauberen visuellen Stil und einer energetischen, klaren Stimme, die die einfache Editor-Funktionalität der Plattform hervorhebt, insbesondere wie einfach es ist, Sprachübertragungen zu generieren, um Produktvorteile zu artikulieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Produkt-Demovideo, das die komplexen Funktionen eines neuen Tech-Gadgets zeigt, mit dem Ziel, E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter anzusprechen. Verwenden Sie einen eleganten, detailorientierten visuellen Stil mit einer präzisen, informativen Stimme, die die Fähigkeit von HeyGen betont, hochwertige Videoinhalte aus einem detaillierten Text-zu-Video-Skript zu erstellen, um Genauigkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das auf Social-Media-Content-Ersteller zugeschnitten ist und zeigt, wie man schnell ansprechende Werbeclips produziert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch sein, mit auffälligen Grafiken, schnellen Schnitten und mitreißender Hintergrundmusik, die die Effizienz von HeyGens Vorlagen & Szenen demonstriert, um Social-Media-Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 2-minütiges Video, das sich an Unternehmensschulungsleiter und Markenmanager richtet und die Kraft des konsistenten Video-Storytellings durch AI-Avatare erklärt. Die Präsentation sollte einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil annehmen, mit verschiedenen AI-Avataren, die nahtlos interagieren, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die die fortschrittlichen Fähigkeiten von HeyGens AI-Avataren für die Markenkommunikation vermittelt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einzelhandels-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos hochwertige Einzelhandels- und Produktvideos mit AI-gestützten Tools, beeindruckenden Vorlagen und intuitiven Bearbeitungsfunktionen, um Ihr Publikum zu fesseln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr Einzelhandelsvideo zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für volle kreative Kontrolle.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien und AI-Elemente hinzu
Laden Sie Ihre Produktbilder und -videos hoch oder nutzen Sie die fortschrittlichen AI-Avatare von HeyGen, um Ihre Produkte dynamisch zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Text an
Verfeinern Sie Ihr Einzelhandelsvideo, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen anwenden, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und überzeugenden Text mit dem einfachen Editor hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Rendern Sie Ihr hochwertiges Produktvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über soziale Medien und Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Produkterfolgsgeschichten

.

Entwickeln Sie überzeugende Videotestimonials und Erfolgsgeschichten von Kunden, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Einzelhandelsprodukte zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung hochwertiger Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Videoerstellung, die es Nutzern ermöglicht, Skripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und realistischen Sprachübertragungen zu verwandeln. Sein Drag-and-Drop-Editor und umfangreiche Vorlagen sorgen für einen einfachen und effizienten Arbeitsablauf, der die komplexe Videoerstellung für hochwertige Videoausgaben zugänglich macht.

Kann HeyGen als effektiver Produkt- oder Einzelhandels-Videoersteller genutzt werden?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Produkt-Videoersteller, der es Unternehmen ermöglicht, überzeugende Produkt-Demovideos und Einzelhandels-Videomarketing-Inhalte effizient zu erstellen. Nutzer können Videos mit Branding-Elementen anpassen und Stock-Medien nutzen, um Produkte effektiv zu präsentieren und eine hohe Videoqualität zu gewährleisten.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung realistischer, menschenähnlicher Videoinhalte?

Die Kerntechnologien von HeyGen umfassen die Erstellung lebensechter AI-Avatare und die Synthese hochwertiger Sprachübertragungen aus Textskripten. Dieser AI-gestützte Videoerstellungsprozess ermöglicht eine skalierbare Inhaltsproduktion ohne die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen und bietet eine robuste Lösung für diverse Video-Storytelling-Bedürfnisse.

Bietet HeyGen Werkzeuge für Markenbeständigkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der Videoerstellung?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassungen, um Markenbeständigkeit in all Ihren Videomarketing-Inhalten zu gewährleisten. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor sorgt für eine einfache und effiziente Videoerstellungserfahrung für alle Nutzer und unterstützt einfaches Video-Storytelling.

