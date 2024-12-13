Einzelhandels-Video-Generator: Erstellen Sie sofort ansprechende Produktvideos

Erstellen Sie schnell professionelle, markengerechte Videos mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und anpassbaren Vorlagen, um Ihr Einzelhandelspublikum zu fesseln.

Für Kleinunternehmer und E-Commerce-Marketer, die ein neues Tech-Gadget auf den Markt bringen, stellen Sie sich ein überzeugendes 45-sekündiges Produktlaunch-Video vor. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Produktaufnahmen, begleitet von peppiger Hintergrundmusik und einer professionellen Voiceover, effizient generiert mit HeyGen's Voiceover-Generierung, um wirklich markengerechte Videos zu erstellen, die als leistungsstarker Produktvideo-Generator fungieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Werbevideo für Social Media Manager und Boutique-Besitzer, das einen Flash-Sale für ein Modegeschäft ankündigt. Der visuelle Stil muss lebendig und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten von ansprechender Ware, untermalt von energetischer Popmusik, unter Verwendung von HeyGen's Vorlagen & Szenen, um schnell Wirkung zu erzielen. Diese Einzelhandels-Video-Generator-Lösung wird helfen, sofortiges Kundeninteresse zu wecken.
Beispiel-Prompt 2
Ein informatives 60-sekündiges Anleitungsvideo wird für Technikbegeisterte und Online-Shopper benötigt, das die Einrichtung und einzigartigen Funktionen eines Smart-Home-Geräts klar demonstriert. Der visuelle Stil sollte klar und prägnant sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, begleitet von ruhiger, ambienter Hintergrundmusik, und HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit nutzen, um Genauigkeit und einen professionellen Ton für dieses wesentliche Stück der Videoproduktion zu gewährleisten, was es zu einer herausragenden AI-Video-Generator-Lösung macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein herzliches 20-sekündiges Markengeschichten-Video, das sich an allgemeine Verbraucher und Markenloyalisten richtet und ein lokales Kunsthandwerksunternehmen präsentiert. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, mit handgefertigten Artikeln und vielleicht einer kurzen, inspirierenden Erzählung, die von einem AI-Avatar geliefert wird, der mit HeyGen's AI-Avatars-Funktion erstellt wurde, untermalt von sanfter, aufbauender Hintergrundmusik, die die Kraft eines Video-Generators veranschaulicht, um fesselnde Geschichten zu erzählen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einzelhandels-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Einzelhandelsproduktvideos mit AI. Verwandeln Sie Produktbeschreibungen und visuelle Inhalte in nur wenigen Klicks in ansprechende Videoinhalte.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von fachmännisch gestalteten Produktvideo-Vorlagen, um Ihre Einzelhandelsvideoproduktion zu starten. Wählen Sie einfach eine Vorlage, die zu Ihrem Produkt und Ihrer Marke passt, und beginnen Sie mit der Anpassung.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Inhalte hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihr Produkt mit einem menschlichen Touch präsentiert. Diese virtuellen Moderatoren können die wichtigsten Merkmale Ihres Produkts eloquent hervorheben.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Voiceovers an
Erstellen Sie natürlich klingende Voiceovers aus Ihrem Produktskript, um eine klare und ansprechende Audio-Präsentation Ihrer Einzelhandelsartikel zu gewährleisten. Dies verleiht Ihrem Inhalt eine professionelle Ebene.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Einzelhandelsvideo, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis auswählen und es in hoher Auflösung exportieren, bereit für jede Social-Media-Plattform oder E-Commerce-Website.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenbewertungen hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende Videobewertungen, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert für potenzielle Einzelhandelskunden zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videos zu erstellen. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und AI-Avataren können Unternehmen schnell ansprechende Inhalte für verschiedene Bedürfnisse produzieren, einschließlich der Erstellung von Einzelhandelsvideos.

Kann HeyGen markengerechte Produktvideos für den Einzelhandel produzieren?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Produktvideo-Generator, der umfangreiche Branding-Kontrollen bietet, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt markengerecht sind. Sie können eine Vielzahl von Produktvideo-Vorlagen nutzen und diese an Ihre spezifischen Einzelhandelsanforderungen anpassen.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer AI-Video-Tools, einschließlich realistischer AI-Avatare und professioneller Voiceovers, um Ihre Videoproduktion zu verbessern. Sie können diese Elemente einfach integrieren, um dynamische und ansprechende Inhalte aus Textvorgaben zu erstellen.

Wie schnell kann ich Videos mit HeyGen's AI-Plattform erstellen?

HeyGen optimiert den Videoproduktionsprozess, sodass Sie schnell Videos aus Textvorgaben erstellen oder vorgefertigte Vorlagen anpassen können. Dieser effiziente AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, professionelle Inhalte ohne umfangreiche Bearbeitung zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo