Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter in einem Einzelhandelsumfeld. Dieses informative Schulungsvideo sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Unternehmensrichtlinien präsentiert und dabei einen klaren und einladenden Ton beibehält. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für präzise Erzählung und nahtlose Sprachsynthese, um den Prozess der Erstellung ansprechender Schulungsvideos effizient und professionell zu gestalten.

Video Generieren